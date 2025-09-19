El mensaje de Antony antes de su debut con el Betis en La Cartuja

Este viernes 19 de septiembre será un día especial para la mayoría de los aficionados del Real Betis Balompié. Primero, porque como suele ser habitual, cada partido en tierras sevillanas suele ser sinónimo de alegría, y más, después de un eterno parón de selecciones. Pero hay otro aspecto, muy esperado durante todo el verano, que también va a tener lugar en las próximas horas en el césped que vio a los verdiblancos como campeones de la Copa del Rey allá por 2022: el debut de Antony en el Estadio de La Cartuja como jugador del Betis.

El brasileño ya ha pisado el césped para una sesión de fotos cuando se hizo realidad su vuelta a La Palmera, pero no será hasta la noche de este viernes cuando realmente se produzca su debut oficial en el estadio olímpico. De hecho, en redes sociales han promovido tanto club verdiblanco como el propio jugador una especie de video motivacional con algunas palabras del de Osasco mientras de fondo se veían imágenes del escenario, a modo de motivación previa para una noche clave para su equipo.

La vida lleva a donde se es feliz

"Es el proceso de la vida, tenemos que esperar, tenemos que tener fe en Dios, que es lo más importante. Y yo veo que es la mejor decisión que he tomado, por esperar y estar ahora aquí, en un club que yo quería mucho. Mi corazón siempre tenía cosas ahí que decía, no, va a pasar bien las cosas. Y bueno, hoy veo que si tenemos paciencia, las cosas salen bien. Es una ciudad, es un club que nosotros tenemos mucho, mucho, mucho cariño, mucho amor, porque para mí lo más importante es la felicidad. He conquistado grandes cosas, y bueno, estoy aquí para hacer historia también", establecía.

Esas eran las palabras de cariño en el video del sudamericano, que con la ausencia de Isco Alarcón por lesión se convierte en la máxima estrella de un Betis que necesita sí o sí sumar de tres ante una Real Sociedad que también llega necesitada de puntos a La Cartuja.

Pablo Fornals celebra con rabia su gol junto a Antony. / Europa Press

Un mensaje que se traslada al campo

Cuando Antony fue presentado con el Betis, dejó claro que iba a defender la camiseta de las trece barras de la mejor forma posible para poder devolver el cariño que todos los béticos le han brindado desde el primer día: "Betis para mí es sentimiento. Me identifico mucho cuando veo esto. Todo. Sé como es. Es un club que quiero muchísimo y es por eso que siempre fue la primera opción. No me arrepiento de nada y estoy seguro de que es la mejor decisión de mi vida a cada día que pasa. Muchas gracias por todos los que están ahí fuera, no esperaba tanta gente hoy también pero muchas gracias por el cariño de todos y cuando miro cada cara veo a gente que quiere mucho al Betis y está junto con nosotros y cuando entramos en la cancha representamos a los que están fuera".

Mucha motivación la que tiene el de Osasco por debutar en su nuevo estadio, y no es para menos. Viendo el recibimiento que le dieron solo unas decenas de béticos en el aeropuerto y en la ciudad deportiva, Antony debe estar soñando y pensando constantemente en esos momentos de recibimiento y apoyo personal que se van a producir este viernes.