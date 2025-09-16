Los aparcamientos de La Cartuja durante los partidos del Betis ya no requieren reserva previa

El Real Betis Balompié ha informado en las últimas horas sobre una noticia importante y relevante en torno a los aparcamientos que se han puesto a disposición de los aficionados y que hasta ahora se podían reservar por parte de los aficionados. A lo largo de los últimos días se ha abandonado la posibilidad de poder reservar esas plazas de aparcamiento los días de partido. El motivo obedece a nuevas directrices de movilidad adoptadas por los organismos competentes y las autoridades de la ciudad de Sevilla en una decisión que nada tiene que ver con el conjunto verdiblanco. Ahora, por tanto, esas plazas se irán ocupando a medida que los aficionados vayan llegando a dichas bolsas (por orden de llegada). Cuando estas estén completas, la policía en los controles de tráfico indicarán a los aficionados dónde pueden acudir.

Además, es importante reseñar que aunque siga estando disponible en la aplicación oficial del Betis el enlace para poder reservar, esa opción será removida en breve a causa de esta nueva decisión.

Decenas de béticos cruzan hacia las paradas especiales de autobús de la Cartuja tras el partido ante el Alavés. / Juan Carlos Vázquez Osuna

El Betis lo ha detallado en un comunicado

El conjunto verdiblanco ha emitido un comunicado donde lo detallado todo: "El Real Betis informa que, ya a partir de este próximo partido ante la Real Sociedad, no será necesaria reserva previa para acceder a los aparcamientos P7 Norte, P7 Sur y Avenida Carlos III (PB01, PB02, PB03 o PB04, también denominados P8.1, P8.2, P8.3 y P8.4), cuya gestión corresponde a La Cartuja. En los partidos ante el Deportivo Alavés y el Athletic Club, los aficionados debían adquirir un tique de reserva para estacionar, pero ya desde este viernes será de acceso libre y, al igual que anteriormente, gratuito.

Esta medida pretende optimizar este espacio teniendo en cuenta que muchas de las plazas reservadas quedaban sin ocuparse, facilitando así la llegada al estadio de un mayor número de aficionados. Se recomienda, por tanto, estacionar con la máxima antelación posible, ya que el acceso estará permitido hasta completar el aforo de estos aparcamientos.

En caso de que se ocupen en su totalidad, la Policía regulará el flujo de tráfico de los vehículos y derivará a los aficionados a otras zonas. En este sentido, es importante tener en cuenta los accesos a estas plazas para facilitar la llegada y la salida y evitar aglomeraciones.

P7 Norte. Entrada y salida por la SE20, glorieta de RTVE. Recomendado para los vehículos que salgan hacia el norte.

Entrada y salida por la SE20, glorieta de RTVE. Recomendado para los vehículos que salgan hacia el norte. P7 Sur . Entradas y salida por Carlos III. Recomendado para los vehículos que salgan hacia el sur.

Entradas y salida por Carlos III. Recomendado para los vehículos que salgan hacia el sur. Aparcamientos de Carlos III (PB01, PB02, PB03 o PB04). Entrada y salida por Carlos III (con salida preferentemente hacia Carlos III dirección norte).

Los aficionados también podrán estacionar sus vehículos en otras espacios de La Cartuja, así como en el aparcamiento de Torre Sevilla, con precios promocionales tras el acuerdo firmado con el Real Betis y bien conectado con La Cartuja mediante el servicio público de autobuses (TUSSAM)", dice el mismo