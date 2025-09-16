Lo Celso, a examen con el Betis este viernes

El empate del Betis ante el Levante dejó un sabor ciertamente agridulce en toda la entidad del conjunto verdiblanco, y también en su afición, que vio cómo su equipo se repuso a un contundente 2-0 en 10 minutos de partido e incluso, si hubiese tenido un poco más de acierto de cara a portería, podría haberse llevado los tres puntos. En dicho partido, a pesar del resultado, hubo varias noticias bastante positivas que hacen que se pueda vislumbrar de cara a un futuro bastante cercano un aumento exponencial del rendimiento. La vuelta a la senda del gol por parte del Cucho Hernández, los buenos minutos de Amrabat y Ez Abde, y también, los buenos minutos de Giovani Lo Celso.

El argentino salió tras el descanso en sustitución de Nelson Deossa. El cafetero no hizo una primera parte que convenciese al Ingeniero, que tenía que tocar algo para intentar revertir esa distancia de un gol con la que se fueron a la caseta. El rosarino venía de un largo periplo y pesados viajes con Argentina. Además, en el choque ante el Athletic Club de Bilbao en La Cartuja fue sustituido recibiendo una sonora pitada de los aficionados verdiblancos debido a su bajo rendimiento.

Lo Celso, sonriente en un entrenamiento reciente. / M. G.

Buenos minutos para ganar confianza

El partido en el Ciutat de Valencia cambia por completo desde que Giovani Lo Celso entra en el terreno de juego. El equipo de Pellegrini pasa de tener un futbolista posicional y dos box to box, a tener una referencia fija para la salida y las transiciones con la pelota, además de ganar presencia y calidad en la zona de tres cuartos de campo en la asociación con Antony. Al margen de los datos, la presencia del argentino dotó a los heliopolitanos de empaque, de presencia y calidad en el último tercio. Esto, debido a él, no ocurría desde hacía mucho tiempo. De hecho, en choques como el último liguero parecía que restaba en algunas fases del juego en lugar de sumar.

A nivel de números, los 45 minutos de Lo Celso permitieron al Betis multiplicar su peligro ofensivo. Fue un 73% de acierto en el pase, una gran ocasión creada, un disparo a portería, cuatro de seis duelos ganados, tres faltas recibidas y nada más y nada menos que cuatro pases clave. Este último dato es diferencial en cuanto a tomar conciencia de lo que aporta el de Rosario, pero aglutinar tres faltas también muestra que atrae a muchos rivales, lo que también genera espacios en otras zonas para sus compañeros.

Que se enchufe, clave para el Betis

El calendario del Betis hasta el próximo parón de selecciones es el siguiente: Real Sociedad, Nottingham Forest, Osasuna, Ludogorets y Espanyol. Un total de cinco partidos en poco más de 20 días de calendario. Dos de ellos, de fase de liga de Europa League. Con la ausencia segura de Isco Alarcón de cara a estos partidos, es totalmente necesario para el equipo de Pellegrini que el Lo Celso que se vio sobre el césped del campo del Levante aparezca en todos y cada uno de los siguientes escenarios.

La siguiente cita, en la que va a salir de titular casi al 100% tras su buen hacer, será ante la Real Sociedad este viernes en La Cartuja, donde tendrá la misión de volver a enamorar al beticismo como aquel jugador élite que tiró del carro durante tantos meses en la primera vuelta del curso pasado.