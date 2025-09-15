El verdadero motivo de la celebración del Cucho Hernández en el gol del Betis

Antes del enfrentamiento de este pasado fin de semana entre el Real Betis Balompié y el Levante UD, muchas voces protagonizaban un discurso del que nos hacíamos eco en Diario de Sevilla en torno a la racha (o sequía) goleadora del Cucho Hernández, que hasta el momento no había protagonizado ninguna acción ni de gol ni de asistencia en lo que se llevaba de temporada. Un futbolista con un gran intervencionismo en el organigrama ofensivo del equipo pero que no traducía en cifras todo el trabajo que realizaba. Eso sí, hacía muchos remates pero que no encontraban portería.

En el empate ante los granotas, tras otro gran partido de presión, trabajo y desgaste, consiguió romper esa mala racha con un gran gol desde fuera del área. Además, uno de esos goles que se fabrican por sí mismos los delanteros de alto nivel. Control orientado y golpeo al palo largo mezclando empeine e interior de su bota derecha para combinar potencia y colocación con efecto. Un tanto de bella factura que sirvió a los suyos para acortar distancias. Eso sí, lo más llamativo para muchos después de este gol fue la celebración del colombiano.

El verdadero motivo de su celebración

Tras marcar, Cucho regresaba rápidamente a su campo para seguir con el partido mientras, dirigiéndose a la zona de la portería rival, hacía un gesto con las manos que normalmente significa una disculpa. Luego prosiguió con algunos besos en tatuajes y santiguándose. En redes sociales se levantaron muchas especulaciones sobre este gesto. Muchos han llegado incluso a difundir la teoría de que confundió a la afición del Levante con la del Huesca, equipo para el que jugó con anterioridad y que comparte colores con el del Ciutat de Valencia. Otros argumentan que estaba pidiendo disculpas a la afición del Betis por un balón perdido que desembocó con anterioridad en uno de los goles del rival en el inicio del partido.

Pero nada más lejos de la realidad. Diario de Sevilla ha consultado con fuentes del combinado de La Palmera el motivo real de este gesto, y según les ha transmitido el propio Cucho Hernández se trataba simplemente de un gesto personal que el tiene y que nada tenía que ver con una disculpa o una confusión de aficiones. Una celebración más, que tiene un trasfondo, pero que se queda para la privacidad del futbolista.

Cucho Hernández en el choque del Betis ante el Levante / EP

Pudo dar una asistencia

Además del gol, pudo dar una asistencia si el VAR no se hubiese saltado el protocolo de actuación. Al rededor del minuto 25 de partido, el cafetero prolongaba un envío de córner que llegaba al primer palo, y Sergi Altimira aparecía completamente solo en el segundo poste y simplemente tuvo que empujarla para anotar ese gol que comenzaría a acortar distancias.

"Alejandro, te recomiendo una revisión por una posible falta antes de que se ejecute el saque de esquina. Dime cuando estés delante de la pantalla. Mira, te voy a dejar un momento la acción. Vas a ver cómo el jugador número 23 del Betis pone las manos en el cuello y empuja al defensor", decía Del Cerro Grande a su compañero desde la sala VOR. Todo, en una acción que el árbitro principal, Muñiz Ruiz, vio en directo y decidió que no era sancionable.