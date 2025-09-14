El polémico gol anulado al Betis ante el Levante: el árbitro cambió su decisión

No pudo comenzar peor el partido para el Betis en el Ciutat de Valencia. Dos goles en diez minutos en contra por dos errores defensivos que provocaron que el conjunto verdiblanco tuviese que comenzar a remar cuesta arriba desde muy pronto. Poco a poco fue haciéndose con el dominio del partido el combinado de Pellegrini, que a través de Antony veía la única luz en ataque. En los balones parados se igualan las fuerzas, y uno de ellos lo aprovechó el Betis, o al menos lo intentó.

En el minuto 25 de partido, hubo córner para los verdiblancos. El saque fue al primer palo, con una prolongación del Cucho Hernández al segundo poste que terminó con un remate a placer de Sergi Altimira, que recortaba distancias. Todo parecía transcurrir con tranquilidad, hasta que se vio como el banquillo del Levante se quejaba por una posible falta. Ahí entro el VAR.

Falta previa al saque del córner

La jugada transcurre de la siguiente forma: Iván Romero agarra a Junior Firpo dentro del área y el dominicano se lo quita de encima. Una jugada que ocurre dentro del área en el balón parado muchísimas veces en cada partido. Tras ello, ninguno interviene en la jugada y se produce la jugada del gol con otros futbolistas implicados. La llamada de Del Cerro Grande (árbitro VAR) obedece a la siguiente explicación: hay falta de Junior Firpo sobre el jugador del Levante, pero como se produce antes de que se saque el córner, se repite el mismo y se anula el gol.

Lo curioso es que el árbitro principal observa de forma clara y cercana la acción en tiempo real, y decide que no supone suficiente como para parar el saque de esquina y deja continuar el juego. Es una acción de completa apreciación en la que el VAR no puede entrar al no ser un error claro y manifiesto, sino que depende del criterio del árbitro. La llamada del VAR es una forma de incitar al colegiado a que vuelva a ver la acción, la cuál ya consideró en directo que no era falta.