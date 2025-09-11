Impresionado con lo de Antony y el Betis: "Hay cosas que no te brinda el dinero"

Uno de los futbolistas más importantes del Real Betis Balompié la pasada temporada fue Diego Llorente. Hasta la lesión, fue uno de los futbolistas que más partidos disputó a las órdenes del técnico chileno y que mejor rendimiento dio en todas las competiciones. Ahora, encara la fase final de su recuperación y todo apunta a que volverá a ser convocado en el choque de este fin de semana ante el Levante. Mientras, ha atendido a los compañeros de El Correo de Andalucía en una entrevista en la que entre muchas cosas, valora la incorporación nuevamente de Antony a la plantilla, haciendo hincapié en la sorpresa que provoca a día de hoy que futbolistas de este caché hagan lo que ha hecho (a nivel económico y deportivo) este verano el de Osasco.

"Me ha sorprendido esa capacidad técnica que tiene. Bueno, la competitividad de este tipo de jugadores siempre es muy alta. Siempre quieren ganar, celebran cada gol, aunque sea entrenamiento, como un gol de partido. Y eso a mí personalmente me encanta. Creo que es un jugador que ha demostrado que en el fútbol de hoy en día es muy raro que haya hecho lo que ha hecho. El hecho de esperar y apartar cualquier tipo de oferta, por económicamente muy alta que fuera, dice mucho de él como persona", detallaba.

Diego Llorente se dispone a rematar de cabeza en un entrenamiento reciente en la ciudad deportiva. / Juan Carlos Vázquez

Antony, un futbolista que va a dar mucho al Betis

También valoró al brasileño como futbolista y lo que le ha sorprendido que haga ese esfuerzo económico: "Y como futbolista, que al final ha primado también un sitio donde creo que le hemos brindado muchísimo cariño y mucha confianza. Y creo que nos va a ayudar mucho esta temporada".

"Sí, como te digo, el fútbol últimamente casi es más negocio que esencia y está claro que muchas veces se presentan ofertas y oportunidades que son difíciles de decir que no. Si dices que no, es porque equipos como el Betis, aparte que económicamente también te puede aportar muchas cosas, hay cosas que no te brinda el dinero. El cariño que le ha aportado la afición, la confianza que le hemos dado en un momento complicado la temporada pasada, que vino el mercado de invierno con pocos minutos, creo que eso ha llegado al lugar ideal", comentaba.

Diego Llorente luce la elástica del Betis para la final de Polonia. / RBB

Isco, una ansiada y a la vez calmada vuelta

Otro de los compañeros sobre los que habló fue Isco Alarcón. El de Arroyo de la Miel ya regenta la ciudad deportiva para trabajar sin cargas en el gimnasio y el capitán heliopolitano también valoró la situación de su compañero.

"A Isco lo veo bien, bueno, es una persona positiva que ya ha pasado por ese proceso, ya sabe lo que es. Creo que por trabajo y voluntad no va a ser, se reincorporará lo más pronto posible. Pero sí que queremos que se reincorpore bien, que no haya ningún tipo de retroceso. Y bueno, más que se reincorpore rápido, como te digo, el objetivo es que se reincorpore bien", certificaba.