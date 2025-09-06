El fichaje de Antony por el Betis se cuela en un selecto grupo

El Real Betis Balompié no sólo firmó a Antony en clave futbolística. También firmó un contexto, una influencia mediática y en constante crecimiento en redes sociales. A las pocas horas de que el futbolista brasileño fuese oficialmente nuevo refuerzo de la plantilla de Manuel Pellegrini, el equipo de redes sociales del combinado de La Palmera bombardearon sus perfiles y consiguieron 67 millones de reproducciones sin prácticamente desbloquear tres veces el teléfono.

Y es que tras su paso por el Manchester United y su sonado fichaje por 100 millones de euros, lo que le quedaba a la fama de Antony era que se viviese un culebrón como el que se ha vivido este verano entre los Red Devils, el futbolista de Osasco y el conjunto de Heliópolis. Todo el mundo viene hablando de él en las últimas semanas y, por tanto, también del conjunto bético con la expansión de la marca que eso implica. Pero hay más datos que provocan que el mundo del fútbol siga hablando de Antony.

Antony, en este selecto grupo

La web de valoración de mercado de futbolistas Transfermarkt ha construido la alineación con aquellos jugadores más valiosos que han cambiado de equipo (han sido fichajes) en el cierre de mercado. Entre todos ellos se encuentra Antony, cuyo fichaje por el Betis ha sido de 22 millones de euros y otros tres en variables (llegar a una final europea y entrar en Champions). El brasileño está colocado como extremo/carrilero diestro en un once con tres defensas y tres delanteros. Para valorar de una mejor forma la trascendencia de que el brasileño esté en ese once, simplemente hay que tener en cuenta que es el más barato de la plantilla.

120 millones pagó el Liverpool por Isak; 50 pagó la Juventus por Openda, el Bayern por Jackson y el Arsenal por Hincapié; 40 millones de euros se dejó el Manchester City en Donnaruma; 28 pagaron Oporto, Inter de Milán y Aston Villa por Kiwior, Akanji y Sancho. 30 millones le pagó el Aston Villa al Liverpool por Elliot y 25 el Milan al Marsella por Rabiot. En total, un equipo de 484 millones de euros integrado por aquellos futbolistas que más han movido en sus posiciones en todo el mercado.

Antony siendo presentado como nuevo jugador del Real Betis Balompié / Antonio Pizarro

Un Antony feliz en el Betis

Y es que este movimiento en el mercado no hubiese sido posible sin ese romanticismo con el que Antony entiende al Betis. Todo puro sentimiento, alejado del dinero que le daban otros equipos. De hecho, él no lo hubiese podido describir mejor de como lo hizo en su propia presentación: "Todo lo que pasa en la vida tiene un por qué. Es muy importante para mí. Tenía que esperar para poder vivir lo que estoy viviendo ahora con todas estas personas. Me mantiene de pie. Yo pensé en algún momento que quizá no se iba a hacer, pero esperé con Fe, confiando mucho en Manu, Álvaro y Ramón, y estoy muy feliz de estar aquí ahora".

"Yo llegué el 14 de julio a Manchester y me quede en el hotel todo este tiempo. Yo y mi papá. Ahora Manchester es pasado. Quiero representar bien a todos. Yo sé que es el proceso de la vida, tenía que pasar por eso para que me hiciese más fuerte. Ahora que estoy aquí y he firmado, me enfoco en el Betis, y mucho Betis. Siempre dejé muy claro que era mi única opción, era Betis o Betis. Hablé con mi familia, y todos estaban llorando", cerraba.