Betis: Amrabat y Antony, reencuentro en Heliópolis

El cierre del mercado del Betis estuvo marcado por el regreso de Antony, ya en propiedad, y la incorporación a última hora de Sofyan Amrabat. Dos futbolistas cuyas carreras futbolísticas vuelven a cruzarse, esta vez en Heliópolis, después de que ambos compartieran vestuario en el Manchester United durante la temporada 2023-24. Como prueba, la ilustración que acompaña a este análisis, en la cual se ve cómo Antony observa a Amrabat presionando a Curtis Jones, en un encuentro ante el Liverpool, en Old Trafford, correspondiente a la Premier League.

No obstante, todavía deben pasar unos días para que Antony y Amrabat puedan volver a saludarse, pues mientras el brasileño realizaba este pasado miércoles su primer entrenamiento como verdiblanco, tras su regreso, el pivote anda concentrado con su selección, Marruecos, para disputar dos partidos clasificatorios para el Mundial 2026: ante Níger (mañana a las 21:00) y Zambia (el próximo lunes a las 15:00).

Amrabat llegará en forma: su último partido fue ante el Benfica en Lisboa de clasificación para la Champions

Antony, que ha estado todo el verano trabajando por su cuenta, lleva sin competir desde que finalizó su préstamo en el Betis, con la final de la Conference League, aunque por sus excelentes condiciones físicas y cualidades técnicas no es un jugador que tarde mucho en alcanzar un rendimiento óptimo. Por su parte, Amrabat llegará al equipo verdiblanco con bastantes minutos ya en las piernas. De hecho, acumula 96 entre los tres partidos de la Superliga Turca 2025-26 en los que fue convocado (90 ante el Göztepe, 6 contra el Kocaelispor y suplente frente al Genclerbirligi). Y a esta cifra hay que añadirle los 411 jugados en las eliminatorias de clasificación para la Liga de Campeones: 180 minutos en el cruce de la tercera ronda ante el Feyenoord y 135 en la definitiva eliminatoria ante el Benfica perdida por el Fenerbahçe (0-0, 1-0), lo que provocó la salida de José Mourinho.

Amrabat presiona al benfiquista Richard Ríos en la reciente eliminatoria. / ERDEM SAHIN / EFE

Poco después, se ha producido la del propio Amrabat, que fue una pieza fundamental para el técnico portugués, disputando también la pasada temporada (2024-25) 2.920 minutos repartidos en 39 encuentros (1.791 en la Superliga Turca, 26 partidos; 199 en la Copa de Turquía, 3 partidos; y 930 en la Europa League, 10 partidos).

Antony ha empezado a entrenarse ya de cara a poder tener sus primeros minutos de este curso ante al Levante

Así, Sofyan Amrabat, hermano pequeño de Nordin Amrabat –futbolista que militara en el Málaga hace ya una década–, se pondrá a las órdenes de El Ingeniero con una buena forma física y con ritmo de competición para tener, siempre que el chileno lo considere conveniente, la oportunidad de debutar a la vuelta del parón en el choque de los verdiblancos ante el Levante a domicilio.

Una cita para la que ya se prepara un Antony cuyo fichaje por el Betis ha tenido un impacto mediático muy grande, a la espera ahora de que ocurra lo mismo sobre el terreno de juego. "Es un año muy importante para mí y para el Betis, con la Copa del Mundo también. Soy una persona que se exige mucho porque sabe que se puede hacer más. Soy ese tipo de jugador. Es muy importante, pero tenemos que ir con calma, paso a paso, a volver a entrenar con el equipo", dijo el paulista en su presentación del pasado lunes con la máxima ambición. Ahora, aguarda minutos en el Ciutat de Valencia, donde podría volver a coincidir sobre la hierba con Amrabat. El reencuentro, muy cerca.