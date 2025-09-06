Betis: Es el turno de Manuel Pellegrini

Con el mercado de fichajes ya cerrado y el trabajo de la dirección deportiva, liderada por Manu Fajardo y Álvaro Ladrón, finalizado, llega el momento de Manuel Pellegrini, que tendrá la misión de sacar el mayor rendimiento de cada uno de los integrantes de la plantilla.

El técnico chileno afronta su sexta temporada en el banquillo verdiblanco y lo hace por primera vez con un contrato que expira al término del presente curso, aunque su renovación no es una prioridad inmediata ni para el club ni para él. Se espera que, a medida que avance la temporada, ambas partes se sienten a negociar.

La dirección deportiva cumplió la petición del chileno y reforzó el equipo con Antony y un pivote

La dirección deportiva logró reforzar posiciones que el curso pasado se habían mostrado vulnerables, como la portería con dos incorporaciones, la necesidad de un cuarto central o un sustituto para Jesús Rodríguez. No obstante, lo que realmente marcó la diferencia en el mercado fueron las dos últimas llegadas; el regreso de Antony y la sorpresa de última hora con Amrabat, fichado para apuntalar una posición debilitada tras la salida de Johnny Cardoso.

En cuanto a Antony, el extremo brasileño ya fue capaz de mostrar su mejor versión en su breve paso por Heliópolis, un nivel que ahora deberá recuperar el Ingeniero. Lo mismo ocurre con Sofyan Amrabat, que, pese a haber sido indiscutible en el Fenerbahçe, no ha vuelto a exhibir la versión que maravilló en el Mundial de Catar y que atrajo el interés de numerosos clubes europeos.

Pellegrini dispone de los mimbres necesarios para que el equipo vuelva a competir en la parte alta de la clasificación, en un año en el que disputarán tres competiciones, con el regreso a la Europa League tras una ilusionante participación en la Conference. Así lo recalcó el presidente Ángel Haro durante la presentación de Antony: “Tenemos elementos para luchar de nuevo por estar en Europa y de llegar lo más alto posible en Europa.”

Desde el club exigen llegar lo más lejos posible en la Europa League y lo más alto en la Liga

La rotación será clave esta temporada como herramienta para sostener al equipo, teniendo en cuenta que el calendario exigirá jugar jueves y domingo. Para ello, el técnico deberá engrasar todas las piezas lo antes posible y armar un puzzle competitivo. Aunque desde dentro del club prefieren no hablar abiertamente de la palabra Champions, lo cierto es que ese es el objetivo; dar el paso adelante que llevan varios años persiguiendo, después de quedarse muy cerca en la campaña anterior.

Tras el parón se quiere dar un paso adelante tras un inicio dubitativo con 5 puntos de 12 posibles

Con la recuperación de efectivos como Deossa, Marc Roca o Diego Llorente, además de un Abde que entra en la fase final de su recuperación, Manuel Pellegrini ya no tiene excusas. Dentro del vestuario quieren hacer un reset tras el parón de selecciones, conscientes de que el arranque liguero con sólo cinco puntos de 12 posibles no ha dejado satisfecho a nadie.