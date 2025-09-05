Gol y estreno triunfal de Pablo García en su debut con la sub 21
El delantero del Betis debutó marcando para colocar el 0-3 definitivo
Ángel Órtiz se quedó sin jugar
Pablo García tuvo un debut soñado con la selección española sub 21. El jugador del Betis anotó en el debut de David Gordo como seleccionador en el encuentro correspondiente a la primera jornada de la clasificación para el Europeo Sub 21 de 2027.
El jugador del Betis comenzó en el banquillo, pero a la hora de encuentro el seleccionador David Gordo le dio entrada sustituyendo a Joel Roca del Girona. Cuando sólo llevaba 25 minutos sobre el césped, puso bien el cuerpo para llevarse el esférico y tras una buena galopada definió a la red con un remate ajustado para poner el 0-3 definitivo en el encuentro ante Chipre celebrado en el Nuevo Estadio Los Pajaritos.
Mientras que le tocará esperar al lateral derecho Ángel Órtiz que se quedó sin jugar, aunque podría debutar con la sub 21 el martes ante el combinado de Kosovo.
Ficha técnica
3 España: Fran González; Álex Jiménez, Mosquera, Yarek, Obrador; Gerard Hernández (Chema Andrés, 66'), Iker Bravo (Canales, 78'), Rodrigo Mendoza (Guii, 78'); Mayenda (Fer López, 58'), Gonzalo y Joel Roca (Pablo García, 58').
0 Chipre: Kyriakou; Panteli (Themistokeleus, 78'), Yiannacou, Venizelou (Viktoros, 46'), Dijama; Zinonos, Vrontis (Evripidou, 78'), Andreou, Georgiou; Charalambous (Theodosious, 66') y Neophytou (Anasthasiou, 54').
Goles: 1-0 (46+') Obrador. 2-0 (74') Yarek. 3-0 (85') Pablo García.
Árbitro: Mateo Erceg (croata). Amonestó a Joel Roca por España; Andreou y Zinonos por Chipre.
Incidencias: Encuentro correspondiente al grupo A de clasificación para la Eurocopa sub-21 de 2027 disputado en el estadio Los Pajaritos ante unos 2.500 espectadores
