Dos invitados sorpresa para el próximo mes en el Betis

Ricardo Rodríguez ha vuelto lesionado de su periplo con la selección de Suiza en esta fecha FIFA. Una pésima noticia que afecta de lleno tanto a los planes del Betis en el lateral zurdo como también a los de Pellegrini en las rotaciones. Según ha publicado el combinado de La Palmera en un nuevo parte médico esta temporada; "El futbolista Ricardo Rodríguez presenta una lesión de grado moderado en su aductor derecho. Así lo han confirmado las pruebas que se le han realizado esta tarde a su regreso de los compromisos con su selección. Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del jugador". Como siempre, el tema de los grados de rotura muscular deja un tiempo aproximado de baja pero que siempre puede variar en función de cómo reaccione cada persona.

Siendo grado moderado, se puede hablar de unas tres o cuatro semanas de ausencia para el lateral suizo, lo que abre una oportunidad bastante grande para un futbolista poco conocido en el Betis, que ha llegado a las filas del filial esta temporada. Este es Darling Bladi. El francés ha llegado traspasado este verano y ya causa sensación entre los seguidores de la cantera. El otro nombre es Carlos de Roa, con quien compite en el equipo de Javi Medina. Este ya estuvo gran parte de la pretemporada con Pellegrini tras quemar su etapa juvenil.

Darling Bladi siendo anunciado como nuevo futbolista del Real Betis Balompié / RBB

Uno para liga y otro para Europa

Durante estas semanas que va a estar Ricardo Rodríguez en el dique seco, el conjunto verdiblanco va a jugar cuatro partidos de LaLiga EA Sports (ante Levante, Real Sociedad, Osasuna y Espanyol) y dos de UEFA Europa League (Nottingham Forest y Ludogorets). Luego hay parón de selecciones y lo más probable es que el suizo ya esté disponible después de la fecha FIFA. Como Bladi no puede jugar Europa al no estar en la Lista A y no poder participar como integrante de la Lista B, para los dos partidos europeos lo normal es que si Pellegrini quiere rotar a Junior (que viendo la entidad de los rivales no parece demasiado probable) lo tendrá que hacer con Carlos de Roa (si es que decide contar con él, lo cual sería normal tras ser medianamente habitual en muchos entrenos).

Para los encuentros ligueros sí que tendrá la oportunidad de poner al galo, que ha sido el que ha tenido la confianza en este parón de selecciones y que, al menos para el choque ante el Levante, todo apunta a que será el lateral zurdo convocado. Eso sí, las voces que día tras día y partido tras partido siguen al dedillo lo que ocurre en la cantera heliopolitana, hablan demasiado bien de las condiciones de este jugador y todo apunta a que podría dar muchas alegrías a medio/largo plazo.

Darling Bladi entrena con el Betis este miércoles / Antonio Pizarro

Muy feliz por jugar en el Betis

"Muy feliz, estoy muy contento por mí y por toda mi familia: mis hermanas, mi hermano, mis compañeros en Francia... Todos estamos muy contentos. Es una gran ocasión para aprender a jugar en otro fútbol. El de España es un juego diferente al de Francia, pero me gusta la academia (cantera), me gusta una ciudad con muy buen tiempo, me gustan mis compañeros... Todo perfecto. Espero pasar una buena temporada y ayudar mucho a mis compañeros", comentaba en su video de presentación con los heliopolitanos.