La intensidad de Pellegrini en el entrenamiento del Betis: correcciones y gritos en el ejercicio

Tras el inicio de la demolición de la grada baja del Benito Villamarín en la mañana de este martes, ha tenido lugar el segundo entrenamiento de la semana de la vuelta a la competición en el equipo de Manuel Pellegrini. Entrenaron este lunes por la tarde a puerta cerrada para medios y hoy sí se han dejado ver a pocos días del choque ante el Levante. Todo, en una sesión en la que no han estado los futbolistas internacionales: Junior Firpo, Pablo García, Ángel Ortiz, Amrabat, Bakambu, Lo Celso y Ricardo Rodríguez, aunque este último sí que se ha dejado ver andando por las instalaciones del combinado heliopolitano.

Además, tampoco han estado los futbolistas que son baja por lesión: Abde (que está en el proceso final de su recuperación; Isco, que poco a poco acorta plazos y Aitor Ruibal. Un aspecto importante a destacar es que Bartra no ha trabajado con el grupo ya que se encontraba dentro, en el gimnasio, gestionando cargas. Quien sí ha saltado al césped pero no con el grupo ha sido Pau López. El meta catalán ha trabajado en solitario en el proceso de recuperación.

Pellegrini, muy intenso con sus jugadores

El entrenador chileno ha preparado un ejercicio en espacios reducidos con varios equipos de tres jugadores. El ejercicio consistía en que un equipo atacaba y el otro defendía, y la jugada debía resolverse en siete segundos. Al final, ganaba el equipo que más goles haya anotado. Mientras, estaba Pellegrini muy encima de sus futbolistas, intenso y haciendo correcciones constantemente. Durante este inicio de competición le han faltado algunas cosas al equipo. Una de ellas, la falta de gol. Otra, la capacidad de presionar en los últimos metros durante gran parte del partido. También, los errores defensivos han lastrado mucho al plantel andaluz.

Han destacado para bien algunos jugadores como Antony o Pablo Fornals, de los más acertados de cara a portería.