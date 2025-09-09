Día histórico en el Betis: derribo de la grada de preferencia del Benito Villamarín

En la mañana de este martes 9 de septiembre de 2025 se ha vivido un momento histórico en el estadio Benito Villamarín. Como el inicio del proceso de demolición de la grada de Preferencia del campo del Betis han aparecido en escena dos máquinas que poco a poco han hecho desaparecer el hogar de decenas de béticos. Una grada ya sin asientos en la que se han vivido momentos de todo tipo por parte de los que allí ocupaban los sitios que hasta dentro de dos años, como mínimo, no van a volver a ver un partido de fútbol.

En los recovecos del Benito Villamarín, el director general del Real Betis Balompié, Federico Martínez Feria, atendió a los medios de comunicación para dar algún detalle más del proceder de la obra. Dos elementos resaltan por encima de todo: que pronto van a seleccionar la empresa constructora con la que irán detallando los tiempos finales que nunca quieren que sobrepasen los dos cursos en La Cartuja, y, por otro lado, que son conscientes de que llevan cierto tiempo de retraso y esperan que se pueda recuperar.

Imagenes de la demolición del Benito Villamarín / Antonio Pizarro

Dos temporadas en La Cartuja

"Como veis aquí se inicia ya la fase de ejecución de la demolición de la grada de preferencia. Aunque ya llevamos, como bien sabéis, más de un mes con los trabajos preliminares que son básicamente desmontaje de estructuras y demás", iniciaba exponiendo Federico Martínez Feria, que iba a detallar como iba a ser el proyecto en el futuro.

"La fase de demolición nos va a llevar hasta finales de octubre, quizás hasta mitad de noviembre. Se está ejecutando, como habéis podido apreciar aquí, de la manera que tenga el menor impacto sobre el entorno, como bien sabéis, estamos en un entorno urbano donde la afectación de la demolición era importante y uno de los criterios de selección para la contrata ha sido el procedimiento de demolición que, como bien veis, se está haciendo desde dentro, se está haciendo también por niveles, con lo cual, digamos, vamos a tener la menor, he repetido otra vez, afectación, el menor impacto posible en el entorno urbano. La idea que tenemos actualmente es que se va a hacer toda la selección de material aquí en la misma parcela, lo que será la parte de reciclado, y de aquí saldrá el material ya totalmente clasificado y empaquetado", establecía.

Una idea fijada en el Consejo bético

Esto decía sobre los plazos que se manejan y de los que no se quieren salir: "Los plazos que estamos manejando en la planificación inicial son de tener dos temporadas en la cartuja. Es verdad que va a depender mucho de la empresa constructora, de la planificación que nos presente y cómo vamos a ejecutar los trabajos. Pero no queremos ahora mismo trabajar con otro panorama que no sea ese".

"En realidad es verdad que ya tenemos un retraso en todo el trámite del proceso administrativo y como bien sabéis el próximo jueves 18 ya se va a aprobar definitivamente el estudio de ordenación en pleno del ayuntamiento. Pero consideramos que es posible recuperar esos retrasos y como bien decía, va a depender de la constructora y del plan de obras que nos presente", concluía.