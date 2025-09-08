Radar Betis jornada 4: Así les ha ido a los cedidos del Betis este fin de semana

El Real Betis Balompié ha visto ya cómo ha pasado el cuarto fin de semana para los futbolistas que han salido cedidos de la entidad heliopolitana. En el radar de los futbolistas cedidos se encuentran: Sergio Arribas, que se ha marchado a la SD Huesca, Guilherme Fernandes, que lo hizo al Valladolid, Petit junto a Ismael Barea al Mirandés, Iker Losada en el Levante y Mateo Flores al Arouca portugués, aunque en el caso de este último no se van a poder actualizar los registros durante un tiempo debido a una lesión de rodilla que ha sufrido recientemente.

Sin duda alguna, el mejor de la jornada en clave cedidos ha sido Gonzalo Petit. El delantero del CD Mirandés acumula ya dos jornadas consecutivas marcando, y eso que entró desde el banquillo. Fue suplente en la visita al Alavés, pero en 23 minutos fue capaz de anotar un gol de delantero puro, remachando un rebote dentro del área, y también dar una asistencia. Lo que mejor le viene a los delanteros es anotar goles, y más ahora que acumula dos choques saliendo desde el banquillo y debe recuperar la titularidad lo antes posible. Eso sí, su competidor no lo está haciendo nada mal; Carlos Fernández también consiguió un tanto y una asistencia.

Ismael Barea titular con España Sub-20

El centrocampista cedido en el Mirandés está concentrado desde hace unos días con la Selección Española Sub-20 y en el último partido que disputó el combinado nacional, fue titular. Eso sí, no pudo conseguir la victoria junto al resto de sus compañeros ya que cayeron ante Francia por la mínima. El 27 de septiembre comienza el Mundial, por lo que en las próximas jornadas se debe conocer si él, junto a Dani Pérez (que son los dos béticos que están ahora mismo citados), confirman su presencia en la lista definitiva.

Muy llamativa fue la suplencia de Sergio Arribas este fin de semana. Venía siendo titular, realizando buenos partidos y, como mucho, siendo sustituido pronto por tener tarjeta amarilla, algo que condiciona mucho el juego. Aun así, volvió a acumular buenos datos defensivos: tres despejes, dos intercepciones, uno de tres duelos ganados y dos de dos en balones en largo completos. Veremos como avanza su progreso en las próximas fechas y si esta suplencia le sirve para controlar algo más su impulsividad que le lleva a cargarse de tarjetas muy pronto en algunas ocasiones.

En el caso de Guilherme Fernandes, la noticia es que encajó el primer gol de la temporada. Aunque encajar un gol siempre sea un dato negativo, este habla muy bien del papel que venía haciendo el portugués hasta el momento. Eso sí, la jugada bien analizada le quita culpabilidad, ya que poco más pudo hacer ante un error defensivo a la hora de sacar el balón jugado por parte de la defensa del combinando pucelano. Al margen, realizó dos paradas a lo largo del encuentro.

Tras el parón de selecciones, vuelve el fútbol a Primera División y con él, partido para Iker Losada, que esta semana ha estado inactivo. Los próximos duelos de los cedidos del Betis son: