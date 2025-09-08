Marc Roca, su sueño con el Betis y una confesión sobre Isco Alarcón

El Real Betis Balompié comienza el mes de septiembre con una nueva semana de entrenamientos con el objetivo de preparar de la mejor forma posible el choque de la próxima jornada liguera. Será ante el Levante y en él tiene la obligación de comenzar a sumar de tres fuera del estadio de La Cartuja y no perder la pista en ningún momento a los equipos de la zona alta de la tabla. A ellos querrá ayudar el protagonista de la entrevista de Diario de Sevilla durante este parón internacional, Marc Roca, quien después de muchos meses lesionado con un problema bastante incómodo en el tobillo vuelve a ver cómo "sale el sol" tras tanta oscuridad y sufrimiento.

Marc Roca Junqué, apodado 'La Roca' dentro del vestuario del combinado heliopolitano, tiene como primer recuerdo futbolístico aquellos días en el campo de fútbol jugando con sus hermanos en el Atleti Vilafranca. En aquellos días, cuando los sueños comenzaban a apremiar, aparecían los referentes, y en este caso, el referente del catalán siempre ha sido Xabi Alonso (actual entrenador del Real Madrid e historia de la Selección Española). Al ser preguntado por su pasatiempo favorito, se olvida de elementos como las películas, las series o incuso las consolas: se va directo a los libros.

Marc Roca posando en el césped de la ciudad deportiva Luis del Sol / Juan Carlos Vázquez

Una alimentación cuidada

Un aspecto al que Marc Roca le da mucha importancia en el día a día para mantener el máximo nivel y rendimiento deportivo es la alimentación y nutrición. Al ser cuestionado por ese elemento que nunca puede faltar en su dieta, este lo tenía claro: el brócoli. Con la Plaza de España como lugar favorito para perderse en Sevilla con su familia o simplemente sólo, tiene la mente totalmente puesta en conseguir un título con el Real Betis Balompié. De hecho, a las cámaras de este diario ha prometido que si consiguen tocar plata esta temporada, se rapará al término del curso.

Eso sí, como futbolista profesional, todavía quedan algunos sueños por cumplir para Marc Roca al margen del ya mencionado. Uno de ellos, quizá el más ambicioso e importante es el de disputar un Mundial con la Selección Española. Quién sabe, si esta temporada rinde a un altísimo nivel y de forma regular... Aunque la competencia en su puesto, a ser sinceros, es feroz.

Marc Roca, en un entrenamiento reciente en la ciudad deportiva. / Juan Carlos Vázquez

Un bonito recuerdo contra el próximo rival

Casualmente, ante el próximo rival de los verdiblancos y en el mismo escenario anotó el centrocampista el que para él es el gol que guarda con más cariño: su primer gol como futbolista en Primera División. Fue en el Ciutat de Valencia ante todo un Levante que en los próximos días verá como de nuevo los heliopolitanos visitan su feudo. El gol consistió precisamente en una jugada ensayada a balón parado, de esas que no se le dan nada mal al catalán. Tras una prolongación en un centro al segundo palo, este esperaba en el palo contrario y tras dos fallos en despejes, le llegaba la pelota a bocajarro para empujarla. Todo, en una plantilla en la que precisamente coincidía con Borja Iglesias, que acaba de abandonar el Betis.

Aunque a Pellegrini lo define como un "maestro", para Marc Roca el entrenador que más lo marcó fue Rubi. A sus órdenes, jugó contra alguien que ahora mismo es su compañero, como es Isco Alarcón. Roca lo define como el futbolista al que más le ha costado defender, recordando seguramente experiencias de partidos en contra, pero seguro que también con la mente puesta en algunos partidos de entrenamiento en el Betis en los que el de Arroyo de la Miel habrá puesto las cosas complicadas. Por último, tras describirse como alguien "feliz, pasional y perseverante", reconocía que el mejor consejo que le han dado ha sido este: "Trabaja, que al final todo llega".