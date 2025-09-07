Betis: Un futuro para frotarse las manos

El presente del Betis es prometedor con los últimos fichajes de Antony y Amrabat, aunque aún más ilusiona el futuro gracias a una generación de jóvenes que invitan al optimismo.

El que más está destacando en las últimas semanas es Pablo García, un futbolista que parece no tener techo. Tras derribar la puerta del primer equipo, al que pertenecerá esta temporada, quiere más: su próximo reto es asentarse en la plantilla de Pellegrini pese a la fuerte competencia.

Aunque en Liga todavía no se ha estrenado como goleador y en el último partido ante el Athletic la madera se lo negó, ya fue protagonista en pretemporada, marcando el primer tanto frente al Farense y viendo portería también contra el Coventry City.

Desde la Federación Española siguen de cerca su progresión. El seleccionador sub 21, David Gordo, no dudó en incluirlo en su primera lista y Pablo García respondió de la mejor manera: anotando en su debut. Apenas necesitó 25 minutos para dejar su carta de presentación en la categoría y eso que es el más joven de los citados —salvo el tercer portero, Esquivel—. Tras una galopada, aprovechó un error de los centrales chipriotas y definió con madurez para enviar el balón a la red.

El fichaje de Antony no intimida a la joven promesa de 19 años. Al contrario, lo halaga y a la vez le lanza un mensaje. “Para todos nosotros es un gusto compartir vestuario, entrenos y partidos con él. Es una gran persona, conmigo se porta increíble y nada, a competirle el puesto este año”, aseguró tras el último encuentro.

Otro que también ha recibido la llamada de la sub 21 es Ángel Ortiz, quien formará parte de la primera plantilla y competirá de tú a tú con Bellerín y Aitor Ruibal. El de Almendralejo ya demostró ante el Athletic Club que no se arruga y fue capaz de frenar a un extremo tan desequilibrante como Nico Williams.

Hay jugadores jóvenes en el primer equipo como Natan, Valentín Gómez, Abde, Antony o Riquelme

Mientras tanto, a Gonzalo Petit, fichado este verano por seis millones de euros a sus 18 años, ya se le empiezan a caer los goles. Aunque Pellegrini lo probó en pretemporada, el club decidió cederlo para darle minutos y en el Mirandés ya suma dos tantos y una asistencia en los últimos dos partidos.

A esta lista se suman jóvenes como José Antonio Morante o Manu González, titulares ayer con la selección sub 19 y partícipes de la pretemporada a las órdenes de Pellegrini. También figura Iván Corralejo, que pese a no jugar el pasado sábado, ya ha sido convocado con el primer equipo. En la sub 20 aparecen otros nombres a seguir como son los casos de Dani Pérez o Ismael Barea, este último cedido en el Mirandés pero propiedad del Betis.

El club tiene la filosofía de vender a los jugadores jóvenes que empiezan a destacar y brillar

Por otro lado, el juvenil entrenado por Dani Fragoso se proclamó campeón de grupo y levantó la Copa de Campeones, logrando por segundo año consecutivo el billete para disputar la UEFA Youth League. En ese equipo brilló Sosu, que este fin de semana volvió a dejar detalles de su calidad con el Betis Deportivo. También destacan talentos del filial de Javi Medina como Rodrigo Marina o Mawuli, que podrían ser muy útiles en el futuro. Además, no hay que olvidar que en la primera plantilla también hay futbolistas con juventud y mucho futuro por delante con nombres como Abde, Valentín Gómez, Natan, Riquelme o el propio Antony.

El talón de Aquiles sigue siendo la filosofía de ventas del club, que suele desprenderse de los canteranos que despiertan interés en el mercado en cuanto empiezan a destacar un poco. Los últimos casos fueron Jesús Rodríguez, que ya debutó con la absoluta o Assane Diao, ahora en el Como de Cesc Fàbregas. Una dinámica que complica que las promesas verdiblancas puedan consolidarse en Heliópolis.

Sin embargo, lo que está claro es que el futuro del Betis invita a un optimismo con prudencia; con jugadores que ya empiezan a ser seleccionados por las categorías inferiores y llamar a la puerta del primer equipo.