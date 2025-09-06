Fran Vieites firma por el Leicester City para las dos próximas temporadas

Fran Vieites ya tiene nuevo equipo. Tras desvincularse del conjunto verdiblanco, se encontraba como agente libre hasta hoy, día en el que ha firmado por las dos próximas temporadas con el Leicester City. Por lo tanto, jugará en la EFL Championship, la segunda división de Inglaterra.

El portero gallego se quedó sin hueco en el Betis tras los refuerzos en la portería con Pau López y Álvaro Valles, además de la continuidad de Adrián San Miguel, lo que le dejaba como cuarto guardameta. Por ello, se llegó a un acuerdo para su desvinculación y quedó como agente libre.

Con el mercado de fichajes ya cerrado, el Leicester City, dirigido por el español Martí Cifuentes y equipo que la pasada temporada militaba en la Premier League, ha decidido reforzarse con la llegada de Vieites, a pesar de un buen inicio de curso en el que sumaron nueve puntos de 12 posibles. El ex portero del Betis tendrá que competir en la portería con el polaco Stolarczyk, que por ahora ha sido titular, y Begovic.

La pasada temporada, Vieites fue un jugador clave para Manuel Pellegrini, disputando 16 encuentros y siendo fundamental sobre todo en la Conference League, aunque en la final jugó Adrián San Miguel, tras llegar el gallego tocado por una lesión en el sóleo izquierdo.