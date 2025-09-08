Marc Roca: "Tenemos una plantilla de mucho talento, capacidad y nivel; soñamos en grande"

Las lesiones provocan que el futbolista pueda pasar por momentos muy duros, en los cuales parece que la luz al final del túnel no llega nunca. Situaciones difíciles que ayudan al profesional a ser más fuerte, a crecer y a volver con muchas ganas.

Así se siente el futbolista del Betis Marc Roca, que atiende a Diario de Sevilla en una entrevista en la que expresa todo lo que ha vivido durante este tiempo alejado de los terrenos de juego y las tremendas ganas que tiene de ayudar al Betis a lograr metas importantes, teniendo presente la ilusión de poder jugar la Champions sin perder de vista la Europa League, después de la derrota el curso pasado en la final de la Conference. Y todo, sin dudar de que la continuidad de Manuel Pellegrini sería muy positiva para el conjunto de Heliópolis.

Pregunta.–¿Cómo se encuentra en estos momentos, después de la intervención un día antes de la final de la Conference? ¿Ha sido quizás el momento más complicado en su carrera?

Respuesta.–Sí, ha sido el momento más difícil de mi carrera. Por el dolor, por el día a día... Por momentos fue insoportable. Al final, el último año y medio jugué con mucho dolor. Para entrenar y jugar tenía que tomar antiinflamatorios. Muchas veces era frustrante. Entonces, tomé la decisión de operarme, después de intentar todas las otras opciones. La operación fue muy bien y ahora mismo me encuentro muy bien, entrenando con el equipo, cogiendo ritmo otra vez... Con ganas de ayudar al equipo desde dentro. Ha sido un período muy difícil, obviamente. He tenido que trabajar mentalmente y físicamente todos los días. Eso sirve como experiencia para mejorar y seguir creciendo. Ahora, estoy con ganas de disfrutar en el campo. El sufrimiento y la lucha ha sido muy larga, pero ya me siento muy bien.

P.–Mentalmente, no habrá sido nada fácil para usted...

R.–Fue un momento muy duro porque llevaba mucho tiempo con dolor. Situaciones y momentos en los que no ves la salida. El túnel es largo, ves que van pasando los días y que la lesión no mejora, se te hace eterno. La verdad que fueron momentos muy complicados, pero he estado bien acompañado por la familia, mi novia, gente a mi lado en el día a día... Y también me han acompañado profesionales que me han ayudado a ver la parte positiva. En mi casa me enseñaron que con sacrificio y trabajo, uno llega a buen puerto.

P.–El vestuario es una piña, ¿ha sentido el apoyo de sus compañeros?

R.–Sí. Es verdad que cuando uno está lesionado se aparta un poco, indirectamente, y el equipo sigue su camino. Obviamente, he sentido el apoyo de mis compañeros, del cuerpo médico, cuerpo técnico... Pero al final, sin la familia, la gente que está a mi lado en el día a día, sería imposible.

Marc Roca sobre su lesión

P.–Un tobillo izquierdo que por más que querías no terminaba de responder...

R.–Fue el tobillo izquierdo siempre. Tenía mucha molestia y mucho dolor. Iba parcheando, quería jugar y seguir jugando. Lo intenté todo, pero no pude. Tomé la decisión de operarme. En la operación me sacaron un trocito de hueso que me estaba pinchando y al final vi que por eso me pasaba todo.

P.–Fue citado frente al Athletic, muchas ganas de volver a jugar ya...

R.–Con muchas ganas, pero con tranquilidad. Llevaba pocos días entrenando con el equipo. Lo normal era que el otro día estuviera con dinámica de equipo ayudando desde el banquillo. Ahora, ya sí, tengo ganas de jugar y de sentirme otra vez como futbolista, que es lo que soy y me hace feliz.

Primer plano de Marc Roca durante la entrevista. / Juan Carlos Vázquez

P.–Por tanto, en el plano personal, se le presenta una temporada con importantes expectativas...

R.–Quiero volver otra vez a sentirme futbolista, de volver a ser yo, de disfrutar el día a día. Ya, después, cuando estoy bien, el fútbol me sale solo porque eso lo tengo.

P.–Y a nivel colectivo aparece en el horizonte la Liga de Campeones...

R.–El deseo y la ilusión siempre están. Nosotros aspiramos a lo más alto. Hemos armado una plantilla con jugadores de mucha capacidad, talento y nivel. El camino es largo, por eso nos centramos en el día a día. Nuestro primer objetivo es el siguiente partido. Tenemos sueños grandes, sabemos de nuestro nivel y queremos estar lo más arriba posible.

P.–¿Qué ha supuesto el regreso de Antony al vestuario?

R.–Estamos muy contentos. Es un jugador que se ganó el cariño, el respeto y la admiración de todos nosotros por su talento en el campo y la humanidad fuera del campo. Deseábamos que estuviera con nosotros. Ojalá que haya vuelto con la misma ambición y ganas que demostró siempre, porque nos ayudará mucho.

P.–Deossa, Amrabat, Altimira... mucha competencia en un centro del campo con muchos perfiles...

R.–Lo veo muy bien, positivo. Al final, la competencia tiene que ser sana y buena. El míster rota mucho, entonces todos tenemos que estar preparados y a nuestro mejor nivel. Luego, el míster decidirá. Lo más importante es el respeto entre todos y las ganas de jugar que tenemos de crecer como equipo.

P.–Dentro de esos perfiles, con Deossa, un jugador de ida y vuelta, Amrabat y usted, hay mucho físico en la medular para este curso. ¿Ve eso como un factor importante, por ejemplo, en los partidos de la Europa League?

R.–Puede ser, pero pienso que es importante encontrar un equilibrio. Por un centro del campo muy rocoso que tengamos, también es importante tener fútbol... En Europa nos tocará campos más complicados en los que se necesitará más físico y en casa a lo mejor tener más el balón. El míster tiene muchas opciones. Lo importante es que todos estemos bien y que decida luego decida el míster, que el equipo gane, juegue bien y todos disfrutemos.

P.–¿La derrota en la Conference es una espinita clavada a quitar en la Europa League?

R.–Sí, nos ilusiona mucho otra vez la competición europea. Tenemos una plantilla muy fuerte y potente. Pienso que podemos luchar por todo. Pero eso se va construyendo en el día a día. Tenemos una espinita clavada. Todos queríamos ser campeones. No pudo ser, pero ahora tenemos una revancha y estamos con más ganas, más ambición y creo que con mejor plantilla y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.

P.–Cinco de doce en el inicio liguero, supongo que esperabais más puntos...

R.–Sí, esperábamos tener una puntuación un poco más elevada, pero esto acaba de empezar. También faltaban compañeros por lesión, Antony y Amrabat que no estaban aquí aún... Ahora empieza la hora de la verdad con la Liga y la competición europea. Ya no hay excusas, mirar hacia delante e ir a por todas.

Marc Roca sonríe mientras posa con la grada principal al fondo en la ciudad deportiva. / Juan Carlos Vázquez

P.–Que Pellegrini no haya renovado, ¿genera incertidumbre en el vestuario?

R.–No, no genera incertidumbre. Al final, tenemos confianza plena en el míster. No sólo nosotros, sino todo el beticismo. Todos sabemos lo que ha dado por el Betis. Seguro que todo llega a buen puerto y puede seguir aquí muchos años más. Él está feliz y nosotros estamos encantados con él.

P.–Sin dudarlo, desea que continúe en el banquillo...

R.–Sí, al final él siempre ha confiado en mí. Siempre que he estado disponible me ha dado muchos minutos. Estoy feliz de que esté aquí. Él me ha ayudado mucho en este período. Y sí, me gustaría que siguiera.

Marc Roca sobre la renovación de Pellegrini

P.–Y un mensaje a los béticos...

R.–Sé que hay mensajes positivos y negativos. Al final, también hay gente que habla mal, que si siempre estoy lesionado, que si tal... Son períodos en los que un jugador lo pasa mal. Hay frustración, pues son comentarios que duelen, pero sé que el 99% de la gente ha estado a mi lado con mensajes bonitos y positivos, y eso me da más ganas de seguir luchando. Muy agradecido al beticismo, siempre he sentido su apoyo y cariño. Espero pronto poder devolverle ese amor.