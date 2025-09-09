El Real Betis Balompié afronta lo que considera "un hito importante" dentro de la remodelación de su estadio. El club procede a la demolición de la grada baja de Preferencia, la última de las antiguas, como parte de las obras que transformarán por completo el coliseo verdiblanco tanto en su interior como en el exterior.

La actuación, iniciada sobre las 9:00 horas, aborda el derribo del primer anillo de asientos de esta zona. Aunque no será un acto abierto al público, sí ha contado con la presencia de los medios de comunicación, que han seguido el desarrollo desde la grada de Fondo.

El evento ha estado acompañado de las explicaciones del director general del Betis, Federico Martínez Feria, encargado de guiar a la prensa en este momento simbólico de la obra.

La demolición de la grada baja se enmarca en los múltiples trabajos que se están ejecutando para sustituir la antigua tribuna por una estructura más moderna. Con este paso, el Betis avanza en un proyecto que modificará de manera sustancial la imagen y la funcionalidad de su estadio.