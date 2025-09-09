Betis: El termómetro para la Champions, los goles encajados

El Betis no pierde de vista la ambición de poder jugar la Liga de Campeones la próxima temporada y tiene dos vías para ello: ganar la Europa League o hacerlo mediante clasificación en la Liga. Y para este segundo camino será fundamental que el cuadro de Manuel Pellegrini mejore su bagaje defensivo en cuanto a goles encajados, pues el pasado curso, por ejemplo, recibió 50.

El chileno, ya en su momento, ofreció una cifra clave para tener opciones de alcanzar un puesto de Champions, los 40 tantos. “La defensa no está únicamente en el área. Recuperamos en el campo contrario y eso nos permite conceder menos goles. Bajamos de 60 a 50 el primer año y de 50 a 40 el segundo. Pero hay que bajar a menos de un gol por partido porque no hay ningún equipo que vaya a la Champions encajando 40 goles. Bajar la cifra, pero sin cambiar el estilo. Cada vez siendo más agresivos. Atacamos y defendemos todos”, apuntó El Ingeniero en septiembre de 2022 tras ganarle al Villarreal (1-0) en Heliópolis. Estas palabras reflejan la importancia que tiene para los verdiblancos mejorar la faceta defensiva para poder alcanzar esa meta. Un Betis que se muestre como un equipo sólido, un muro atrás.

EL MANUAL DE PELLEGRINI

El Betis de Pellegrini sigue manteniendo los mismos conceptos futbolísticos desde que el técnico llegara hace cinco años. Presión tras pérdida, a ser posible en el campo contrario para tener la posesión lo antes posible; el repliegue ordenado con dos líneas de cuatro (4-4-2) y una defensa normalmente con la línea adelantada para acortar el campo y reducir los metros entre líneas, lo que exige una coordinación casi impecable para evitar los balones largos a la espalda de los defensores.

Para mantener esto en la temporada actual, el Betis se ha reforzado en la portería (Pau López y Álvaro Valles) y ha firmado un buen pivote físico, Amrabat, que está llamado a fortalecer ese triángulo tan importante en los heliopolitanos que forman el medio centro defensivo y los dos centrales (Bartra y Llorente), aunque también deberá serlo el hecho de defender todo el bloque en conjunto.

EL UMBRAL DEL ÉXITO

Si el Betis es capaz de recibir menos de 40 goles estará muy cerca de esa meta tan deseada de jugar la máxima competición europea de clubes por segunda vez en su historia. Los datos de las últimas cinco temporadas confirman que esa cifra es un umbral clave, y la distancia del Betis (en goles encajados) respecto a los equipos que se han clasificado para la Champions en las últimas cinco temporadas es significativa.

En la campaña 2020-21, el Betis recibió 50 goles, muy lejos de los 38 del Barcelona (3º) y los 33 del Sevilla (4º). La diferencia de 12 y 17 goles, respectivamente, ilustra claramente el margen de mejora necesario para competir por estar entre los cuatro primeros. En la 2021-22 llegó el año más exitoso del Betis en términos de defensa, recibiendo 40 goles. Curiosamente, el Atlético, que terminó 3º, recibió 43, tres más que el Betis, mientras que el Sevilla (4º) fue el equipo más sólido de la Liga en defensa, con 30.

Comparativa Betis-Zona Champions en goles encajados en las últimas cinco temporadas en la Liga.

En la 2022-23, el Betis encajó 41 goles, una cifra muy cercana a los 33 del Atlético de Madrid (3º) y los 35 de la Real Sociedad (4º). En ese curso, la diferencia de 8 y 6 goles con los equipos de Champions se volvió a sentir. En la 2023-24, el cuadro verdiblanco tuvo una de sus temporadas defensivas más irregulares, con 45 goles encajados. Aunque el Girona (3º) recibió 46 y el Atlético de Madrid (4º) 43, lo que podría parecer una comparación favorable, hay que considerar la cifra bética como lejana de ese objetivo de los 40 que apunta a ser el número mágico para competir por la Liga de Campeones. Y en la 2024-25, el Betis encajó esos 50 goles, por 30 el Atlético (tercero) y 29 el Athletic (cuarto).

Los datos reflejan la importancia del trabajo defensivo para un equipo que desee jugar la máxima competición europea. Una cifra, esos 40 goles encajados, que aparece así como el principal termómetro para medir las aspiraciones del Betis de jugar la Liga de Campeones.