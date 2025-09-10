Ricardo Rodríguez regresa lesionado de su selección

En la única posición en la que Manuel Pellegrini venía rotando en los cuatro primeros partidos ligueros el técnico ya no tendrá que meditar de qué jugador tirar, ya que que Ricardo Rodríguez llegó de las citas con su selección lesionado y Junior se confirma como el integrante del once inicial en el lateral izquierdo ante el Levante.

El internacional suizo, titular en las dos salidas a Elche y Vigo (Junior lo fue contra el Alavés y el Athletic), presenta una lesión de grado moderado en su aductor derecho, según ha conformado el Betis tras las pruebas que se le han realizado esta tarde a su regreso de los compromisos con el combinado helvético.

Se da la circunstancia de que Ricardo Rodríguez jugó el partido completo el pasado lunes en el triunfo ante Eslovenia por 3-0, mientras que el pasado viernes disputó sólo el primer tiempo y se fue al banquillo ya con el choque resuelto al descanso con un 4-0 frente a Kósovo.

Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución, pero sin duda su baja trastornará los planes de Pellegrini con su equipo afrontando ahora seis encuentros en 22 días, dos de ellos de Europa League, al quedarse el lateral izquierdo sin más recambios posibles en la primera plantilla y con Junior como única opción.