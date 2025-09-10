Isco, en plazos un mes después de su lesión

El 9 de agosto debía ser un día más de pretemporada, un amistoso más en la preparación del Betis, pero el infortunio volvió a cebarse con Isco, que en un lance del encuentro contra el Málaga sufrió la fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo. Distinta lesión, pero en la misma zona de la anterior que lo mantuvo más de medio año en el dique seco. Saltaron las alarmas y el jugador se sometió a un tratamiento conservador para evitar, en principio, el quirófano.

Y el malagueño, un mes después, va cumpliendo los plazos previstos marcados inicialmente. Lleva ya cuatro semanas con la zona afectada inmovilizada de las seis programadas, por lo que iniciará ahora una nueva fase de su recuperación en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, a la que acudirá para realizar trabajo en el gimnasio sin carga. Por la instalación heliopolitana aparecerá el jugador costasoleño, de momento, con una bota que protege el peroné y andando con muletas y sin apoyar el pie, pero desde el club se insiste en que su recuperación va bien y que sigue cumpliendo los plazos marcados.

La previsión es que Isco estuviera de baja unos tres meses, aproximadamente, por lo que según los tiempos que maneja el club no se lo espera hasta el mes de noviembre, aunque mucho dependerá del trabajo que hagan los recuperadores y el propio jugador una vez que pueda iniciar la nueva fase del proceso ya con impacto sobre el pie. Todavía le quedan unas dos semanas en las que no puede apoyarlo, pero empezará a hacer trabajo de gimnasio para fortalecer otras zonas e ir recuperando tono muscular perdido por el obligado parón.