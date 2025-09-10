¿Qué es 'ILUMINADO'? La sorpresa del Betis y Antony para los béticos

El fichaje de Antony ha traspasado todos los límites vistos en la historia reciente del Real Betis Balompié en todos los sentidos. A nivel económico, sobre todo desde los sobrecostos en jugadores como Borja Iglesias, Fekir o William Carvalho que llevaron al club bético a conseguir un título y al mismo tiempo una enorme deuda junto al COVID. También a nivel sentimental, ya que pocas veces se ha visto el recibimiento a un fichaje como el que le dio la afición del combinado andaluz en el aeropuerto de Sevilla. Pero no sólo ha sido del Betis el protagonismo en los esfuerzos para que el de Osasco pudiese volver a La Palmera, ya que también el propio jugador ha hecho un esfuerzo importantísimo a nivel económico para poder jugar donde fue feliz.

Para muestra, esa información que reveló Ramón Alarcón, CEO del conjunto verdiblanco, en el podcast SEVILLANÍA, donde ha hablado en detalle de la operación del sudamericano, cuáles fueron los parámetros económicos donde hubo conflictos, fechas, acuerdos y un aspecto muy interesante: la tirada de ropa dedicada a Antony.

'ILUMINADO', próximamente disponible

Ese característico tatuaje es el origen del nombre de la tirada de ropa de Hummel, la marca que viste al Betis, en honor a Antony, cuyas ventas dejarán un beneficio económico al jugador que sirvió de seguro para acercar el acuerdo. Y es que en Heliópolis hay una relación maravillosa con la marca tras el acuerdo alcanzado hace unos meses para esa larguísima renovación: "adentrarse en la industria textil, desde la elección de la materia prima hasta la producción final, con el objetivo de aumentar la variedad de prendas oficiales y lanzar nuevas colecciones propias de moda", detallaban como objetivo del acuerdo.

"Vamos a hacerle partícipe a él con una serie de royalties y eso le ha convencido de que no sólo tendrá ingresos por su salario deportivo, sino que también por la parte de merchandising", exponía Ramón Alarcón en el ya citado podcast.

El defensa del Espanyol Carlos Romero pelea un balón ante el bético Antony la pasada campaña. / Andreu Dalmau / Efe

El fichaje más complicado en clave Betis

"En otros casos ha habido negociaciones muy duras como con Deossa, pero al final no había la presión de todos los béticos. A mí, a mi mujer, a mis amigos... a todos nos preguntaban cuándo venía Antony. Ángel (Haro) y José Miguel (López Catalán) nos ayudaron mucho a mí y a Manu (Fajardo) a mantener la postura, porque era una postura complicada. Volverse de Manchester sin el jugador habría censurado la puntuación que soléis ponernos desde la prensa deportiva", comentaba Alarcón.

Y es que razón no le falta al CEO bético. Desmesurada era la ilusión y las esperanzas depositadas en los responsables del combinado verdiblanco para que finalmente se terminase dando este fichaje. Ahora, se espera que incluso debute después de casi dos semanas trabajando en el verde gracias al parón de selecciones en el Ciutat de Valencia ante el Levante este próximo domingo.