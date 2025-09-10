Gran y esperada noticia en el Betis con Ez Abde

El Real Betis Balompié sigue trabajando poco a poco en los entrenamientos de esta semana para llegar de la mejor forma posible al enfrentamiento de este domingo ante el Levante en el Ciutat de Valencia. Pocas novedades hubo en la sesión de este pasado martes en la que sí que destacó Manuel Pellegrini y su intensidad en el ejercicio de transiciones ofensivas y defensivas. A la espera de que lleguen los internacionales que jugaron este martes y también Amrabat, que tiene permiso hasta el viernes para solucionar unos temas burocráticos, el gran nombre de la jornada ha sido el de Ez Abde.

La pasada semana desvelábamos en Diario de Sevilla que el marroquí volvía a trabajar sobre el césped en solitario, haciendo ejercicios con y sin balón. Todo, antes de que le hiciesen una serie de pruebas que determinasen si podía volver a los entrenamientos con el grupo entre esta semana y la próxima. Luego, el club verdiblanco difundía imágenes confirmando esto en redes sociales y ahí se hacían eco todos los medios de comunicación. Unos días después, ha llegado la buena noticia.

Vuelve a entrenar con el resto de sus compañeros

A cuatro días del choque ante el Levante, Abde ha realizado con el grupo la primera parte del entrenamiento de este miércoles poniendo un punto y seguido en la última fase de su puesta a punto. Lo normal es que no viaje al Ciutat de Valencia, ya que como suele decir Pellegrini en las ruedas de prensa, los que vuelven de lesión deben estar al menos una semana trabajando con normalidad con el grupo para poder ir citados.

Todo dependerá de las sensaciones del futbolista de aquí a final de semana, pero la realidad es que después de tanto tiempo lesionado con un problema de tobillo que ha ido complicándose con el paso del tiempo, la cautela y la calma será total con un futbolista que se considera clave. De igual forma, debido a lo que le está costando a Rodrigo Riquelme destacar en el costado zurdo en este inicio de competición, un futbolista de su verticalidad y de la influencia en la zona de portería rival que tiene el africano se antoja clave para el futuro del combinado heliopolitano en las tres competiciones.