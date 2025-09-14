Otra lesión de la promesa del Betis: un nuevo reto para Dani Pérez

En la noche de este pasado sábado tuvo lugar en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios el derbi de filiales que enfrentaba al Betis de Javi Medina en su visita al Sevilla de Jesús Galván. En clave verdiblanca, una de las malas noticias de la noche fue el resultado, ya que no consiguieron generar lo suficiente como para poder revertir ese 1-0 de Lulo. Pero como se suele decir, las malas noticias nunca vienen solas, y apareció en forma de lesión otro problema más en la nómina el segundo equipo verdiblanco. En este caso, la lamentación es doble, ya que el afectado ha vuelto a ser Dani Pérez, una de las mayores promesas del conjunto de La Palmera que vuelve a ver cortada su progresión tras superar (en un proceso largo, difícil y con altibajos) esa grave lesión de rodilla que tuvo hace un par de temporadas.

Durante el partido, fue retirado del terreno de juego por una serie de molestias en el isquiotibial derecho. Todavía todo está en fase inicial y los servicios médicos el Real Betis Balompié tendrán que hacerle las pertinentes exploraciones médicas para determinar con exactitud el grado de afección de la musculatura así como el tiempo estimado de baja.

Dani Pérez en la entrevista con los medios oficiales del Betis / Real Betis

La resiliencia de un gran proyecto de futbolista

Después de que le llegase la rotura de ligamento cruzado en un momento de forma muy bueno y con altas opciones de seguir progresando en el Betis, a Dani Pérez la ha vuelto a ocurrir algo parecido. Todo apunta a que afortunadamente no será tanto tiempo, pero sí que estará unas semanas fuera de la órbita de Pellegrini. Ante esto, su respuesta ha sido clara y directa en redes sociales con un mensaje claro, y que al mismo tiempo deja ver la mentalidad que tiene ante las dificultades a pesar de su corta edad.

"A veces, la vida te obliga a quebrarte para mostrarte lo fuerte que realmente eres. No se trata de evitar el dolor, sino de convertir cada caída en una razón para seguir avanzando. La resiliencia es esa capacidad de transformar las cicatrices en recordatorios de lo que has superado, de levantarte incluso cuando todo parece perdido y construir una versión de ti mismo que no teme volver a empezar, sabiendo que cada paso hacia adelante es un acto de coraje y amor propio", comentaba.

La convocatoria de España, a la vuelta de la esquina

Otra mala noticia para el jugador es que la convocatoria para el Mundial Sub-20 es dentro de unos días, y todo apuntaba a que iba a estar citado junto a Pablo García en el Betis. Habrá que esperar a ver la resolución definitiva y los tiempos de baja, pero todo apunta a que no va a poder defender los colores de su país, o que al menos, la llamada será bajo lesión esperando que para la época mundialista (a final de mes) esté en condiciones.