Pellegrini, el ingeniero de la serenidad en el Betis

Con su habitual calma, Manuel Pellegrini compareció este pasado viernes ante los medios para trazar la hoja de ruta de la temporada. El técnico chileno ofreció una lección de profesionalidad y de filosofía de club, abordando con total franqueza el estado de una plantilla renovada, las ambiciones europeas del equipo y, de manera especial, la situación de su propio futuro en el banquillo.

Aunque su continuidad no está clara, Pellegrini se mostró ajeno a las prisas. "No hemos hablado para ver el tema de mi continuidad. Ya lo dirá el tiempo", afirmó con una tranquilidad que contrasta con el frenético ritmo del fútbol actual. Además, se mostró contundente sobre su compromiso con la afición verdiblanca: "Para mí ha sido un orgullo estar seis temporadas a cargo de un equipo como el Betis, dando alegrías a los hinchas. Cualquiera que sea el futuro, el compromiso va a ser igual con ellos. El compromiso va a ser igual con o sin contrato para la próxima temporada".

Pellegrini juega con la pelota en un entrenamiento reciente. / Juan Carlos Vázquez

En cuanto a la configuración de la plantilla actual, el preparador heliopolitano se mostró especialmente satisfecho con el trabajo realizado por la dirección deportiva, que ha logrado confeccionar una plantilla que considera "muy equilibrada". Pellegrini destacó que los puestos están "bastante doblados", lo que proporciona la profundidad necesaria para afrontar la exigencia de las tres competiciones. "Se ha hecho un muy buen trabajo. Los números así lo indican. Se puede hacer una buena campaña, este año se equilibró lo vendido y lo comprado", subrayó, valorando el acierto del club al combinar la necesidad de saneamiento económico con la ambición de reforzar la parcela deportiva. Para el chileno, este equilibrio es la base del éxito. Ahora, con el plantel "estructurado y equilibrado", el reto es transferir esa solidez del despacho al terreno de juego.

En cuanto a la ilusión del Betis de pelear por clasificarse para la Liga de Campeones, Pellegrini no eludió su ambición, aunque acompañada de cierta cautela. "La ambición es máxima, pero no hay que frustrarse si no se consigue esa realidad (jugar la Champions)", sentenció. En su visión, el Betis debe centrarse en "hacer lo máximo posible en cada campeonato" y dejar que "la suma de puntos nos diga hasta dónde nos alcanza". Al contrastar su plantilla con las de "cuatro o cinco clubes con mayor presupuesto", el chileno se mostró consciente de la realidad financiera, pero su discurso transmite la confianza de que este equipo, a pesar de las limitaciones, está preparado para competir y soñar en grande. La filosofía de El Ingeniero es clara: aspirar a lo máximo, pero con la madurez de saber que el éxito es un camino, no solo un destino. Que ruede el balón...