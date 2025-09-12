Alineación probable del Betis ante el Levante: ¿La vuelta de Antony?

Manuel Pellegrini afronta este domingo una nueva jornada de LaLiga EA Sports con el Real Betis Balompié. Será ante el Levante en el Ciutat de Valencia y a esta hora, todavía hay algunas incógnitas en relación con el posible once que puede sacar de inicio el técnico chileno para tratar de llevarse para Sevilla los tres puntos. Una de las mayores dudas llega en la mediapunta. Giovani Lo Celso es el sustituto natural de Isco, pero entre que ha estado concentrado con Argentina en el parón y que no terminó en buena forma los últimos minutos con el conjunto verdiblanco, el Ingeniero quizá podría darle la reválida a Nelson Deossa. Otra opción sería que fuese Fornals el mediapunta y que Marc Roca o Amrabat (e incluso el mismo colombiano) entrasen junto a Altimira.

Otra de las dudas llega en el costado diestro, aunque quizá esta sea algo más fácil de resolver. Con Aitor lesionado, Pablo García habiendo estado concentrado con la Sub-21 y con el Chimy en la rampa de salida, los pocos entrenamientos de Antony no serán un problema y todo apunta a que saldrá como titular en su vuelta al Betis.

Llorente ayuda a Antony a levantarse tras una entrada / EP

El acompañante de Natan, la otra duda

A falta de ver cómo llega Marc Bartra al domingo, esta es la otra enorme duda del once de Manuel Pellegrini. El catalán ha estado toda la semana gestionando las cargas en el gimnasio, y aunque esto lo coloque como duda, realmente puede ser el motivo principal que le permita llegar al once. Por otro lado, Llorente viene de lesión y todo apunta a que su regreso será paulatino.

Por tanto, el once probable del Betis ante el Levante está formado por: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Antony, Deossa, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández.