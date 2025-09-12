Levante - Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la cuarta jornada de LaLiga

El Real Betis Balompié afronta las últimas horas del parón de selecciones de este mes de septiembre antes de volver a la competición oficial. Será este domingo ante el Levante en un choque que se espera bastante competido pero en el que los del Pellegrini tienen que dar un paso adelante en ese deseo de dar un salto en la tabla y sacar, sí o sí, los tres puntos en este tipo de estadios: ante rivales aparentemente menores pero que a la mínima distracción te roban los tres puntos con una enorme competitividad.

A nivel de noticias hay algunas positivas y algunas negativas para el cuerpo técnico de cara al choque. Por un lado, la ausencia de Ricardo Rodríguez, que ha llegado lesionado de la fecha FIFA y estará un mes en el dique seco. Por otro lado, hay varios aspectos positivos a tener en cuenta. Primero, Llorente y Marc Roca sumando muchos entrenamientos y sumando una convocatoria más a plena disposición. Amrabat ya está en Sevilla y este viernes ha trabajado con el grupo y también puede viajar si el entrenador así lo considera. Y por último, pero no menos importante, la plenitud de condiciones de Antony que suma ya más de semana y media trabajando con buen ritmo.

Nabil Fekir acaba de hacer uno de sus dos goles al Levante. / Kai Försterling / Efe

Horario del Levante - Betis: cuándo se juega el cuarto partido de LaLiga

El encuentro que se disputará entre verdiblancos y blaugranas será este domingo 14 de septiembre de 2025, a partir de las 16:15 horas en el Estadio Ciutat de Valencia. Será el duelo correspondiente a la jornada número cuatro del campeonato nacional de liga, a pesar de que los béticos cuentan con una jornada más disputada con ese partido en Vigo adelantado al coincidir con competiciones europeas a finales de este mes de septiembre.

La última referencia que tienen los aficionados del Real Betis Balompié de un partido en el campo del Levante es bastante positivo. Fue allá por febrero del año 2022, cuando un contundente 2-4 mandó los tres puntos para Sevilla. Además, al margen de por la goleada es un partido bien guardado en la memoria de los béticos por el alto nivel de uno de sus futbolistas fetiche, Nabil Fekir, que se coronó con dos goles, y uno de ellos, de bella factura en una falta directa.

Deossa, en su debut ante el Athletic. / Antonio Pizarro

Dónde ver en directo el Levante - Betis por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. Quieren seguir con buen pie en LaLiga y poner una nueva piedra en la construcción de los objetivos que se han marcado de cara a final de curso. El Levante - Betis se podrá seguir por televisión a través de Movistar+, en concreto, Movistar LaLiga. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Ciutat de Valencia y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.