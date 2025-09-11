Nuevo horario para el Betis: en Villarreal, el 18 de octubre a las 18:30

LaLiga anunció el horario de la jornada 9, la vuelta a la competición nacional tras el nuevo parón de selecciones de octubre. El Betis visitará al Villarreal el 18 de octubre a las 18:30, retomando un campeonato que parará antes también a domicilio, en este caso el domingo 5 de octubre (18:30) en la visita al Espanyol en Cornellà.

Ante el Villarreal será el primer encuentro de una nueva serie de seis antes de que las selecciones nacionales vuelvan a competir en noviembre, jugando después fuera en Liga Europa con el Genk, recibiendo al Atlético y al Mallorca, después actuando también en casa al Olympique de Lyon u acabando esta serie contra el Valencia en Mestalla.

Ahora afronta el Betis también seis encuentros hasta el nuevo parón de octubre, cuatro del campeonato nacional y dos de Liga Europa también, disputando tres en casa y tres, a domicilio. Este dominfgo juega contra el Levante (16:15) y después recibirá el plantel heliopolitano a la Real Sociedad en el primer duelo de la quinta jornada el viernes 19 de septiembre a las 21:00.

Tras ese encuentro llegará el estreno europeo esta campaña recibiendo en la Cartuja al Nottingham Forest el miércoles 24 de septiembre a las 21:00. Contra el Osasuna retomará la Liga el domingo 28 de septiembre a las 18:30, antes de afrontar un nuevo envite continental visitando el jueves 2 de octubre al Ludogorets (18:45). Esta primera serie de seis partidos en 22 días acabará el domingo 5 de octubre en la citada visita al Espanyol (18:30), antes de afrontar un uevo parón retomando la competición contra el Villarreal.