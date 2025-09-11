Nuevo horario para el Betis: en Villarreal, el 18 de octubre a las 18:30
Será el primer partido tras el parón de octubre por los compromisos de las selecciones, el primero de una nueva serie de seis hasta el siguiente paréntesis
LaLiga anunció el horario de la jornada 9, la vuelta a la competición nacional tras el nuevo parón de selecciones de octubre. El Betis visitará al Villarreal el 18 de octubre a las 18:30, retomando un campeonato que parará antes también a domicilio, en este caso el domingo 5 de octubre (18:30) en la visita al Espanyol en Cornellà.
Ante el Villarreal será el primer encuentro de una nueva serie de seis antes de que las selecciones nacionales vuelvan a competir en noviembre, jugando después fuera en Liga Europa con el Genk, recibiendo al Atlético y al Mallorca, después actuando también en casa al Olympique de Lyon u acabando esta serie contra el Valencia en Mestalla.
Ahora afronta el Betis también seis encuentros hasta el nuevo parón de octubre, cuatro del campeonato nacional y dos de Liga Europa también, disputando tres en casa y tres, a domicilio. Este dominfgo juega contra el Levante (16:15) y después recibirá el plantel heliopolitano a la Real Sociedad en el primer duelo de la quinta jornada el viernes 19 de septiembre a las 21:00.
Tras ese encuentro llegará el estreno europeo esta campaña recibiendo en la Cartuja al Nottingham Forest el miércoles 24 de septiembre a las 21:00. Contra el Osasuna retomará la Liga el domingo 28 de septiembre a las 18:30, antes de afrontar un nuevo envite continental visitando el jueves 2 de octubre al Ludogorets (18:45). Esta primera serie de seis partidos en 22 días acabará el domingo 5 de octubre en la citada visita al Espanyol (18:30), antes de afrontar un uevo parón retomando la competición contra el Villarreal.
