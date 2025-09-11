Pellegrini ya cuenta con su fondo de armario en el Betis

Cuando un entrenador como Manuel Pellegrini apenas varía sus onces iniciales significa que algo pasa. Apenas tres cambios en los tres primeros partidos evidenciaban que al técnico le faltaba, por distintas circunstancias, fondo de armario. La alternancia en el lateral izquierdo y el obligado relevo de Álvaro Valles por los problemas físicos de Pau López fueron las rotaciones en los tres duelos iniciales del campeonato liguero, saldados con dos empates (a domicilio en Elche y Vigo, en una jornada adelantada) y una victoria (Alavés). Contra el Athletic, consciente de que tenía que hacer cambios, entraron Ángel Ortiz por Bellerín y Pablo García por el lesionado Ruibal, pero los otros siete jugadores fueron los mismos en un equipo inicial que admitía pocas variaciones.

Y es que sin más medios centro ni centrales, ni futbolistas de banda, con varios lesionados y con el mercado, tanto para entradas como salidas, aún abierto, el margen del preparador chileno era reducido. El panorama cambia ya ante el objetivo del Betis de retornar a la senda ganadora tras el tropiezo en La Cartuja frente al Athletic, ya que antes del cierre de la ventana de fichajes llegaron Antony y Amrabat, mientras que Abde, Marc Roca y Diego Llorente ya se entrenan con normalidad y otro jugador como Deossa está totalmente recuperado y tuvo sus primeros minutos en el último choque. Es lógico pensar que el centrocampista marroquí, que no llega a Sevilla hasta el viernes tras jugar con su selección, no cuente para ser titular, pero viene con buen tono físico y rodado y podría entrar en la lista en una posición para la que el Ingeniero cuenta por fin con recambios a Fornals, que lo ha jugado todo, y Sergi Altimira, que apenas se ha dejado unos pocos minutos en lo que va de curso. Con Marc Roca y Amrabat, con permiso para llegar este viernes, Pellegrini amplía su abanico en la medular.

El regreso de Diego Llorente permitirá al preparador bético tener una alternativa a Natan y Marc Bartra, ya que Valentín Gómez todavía debe ganarse la confianza del entrenador y, seguramente, esperar su oportunidad en algún compromiso menos exigente. El madrileño se lesionó la pasada campaña (el Domingo de Ramos ante el Villarreal), seguramente cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, liderando la zaga verdiblanca junto al catalán. Pellegrini lo espera y a poco que lo vea con ritmo de competición le dará de nuevo su sitio.

En la parcela ofensiva también contará por fin con alternativas el entrenador bético con la recuperación de Abde y, sobre todo, el regreso de un Antony que ha llegado en un buen estado físico al estar entrenándose por su cuenta con su preparador personal. Eso, la motivación con la que llega y la necesidad de contar con más mordiente en ataque tras cuatro partidos en los que el equipo suma sólo cuatro tantos (uno por duelo), podrían adelantar su regreso a la titularidad a este mismo domingo, ya que en el extremo derecho las opciones se limitaban a Ruibal, descartado para esta jornada por su lesión en el bíceps femoral derecho que se produjo el pasado 28 de agosto ante el Celta, y Pablo García, que rozó el gol ante el Athletic pero que es más interior que extremo.

Opciones para Pellegrini, que en el debut liguero contra el Elche apenas hizo tres de las cinco sustituciones posibles; con el Alaves, cuatro, aunque dos en el minuto 85 para sostener el marcador; frente al Celta sí hizo los cinco cambios, aunque dos fueron con el tiempo reglamentario cumplidos; y con el Athletic realizó cuatro, dos en el minuto 88. Cambios, en su mayoría, para aguantar el marcador o en busca de una reacción final como contra el conjunto vasco, pero con poca convicción de variar algo más allá de meter en el campo a jugadores de refresco. Por primera vez en la temporada podrá mirar Pellegrini al banquillo con variables para cambiar cosas, más allá de un cambio de hombre por hombre.