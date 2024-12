La petición de Fekir a Pellegrini con Dani Pérez

SEVILLA/Uno de los jugadores más prometedores de la cantera de Heliópolis se llama Dani Pérez. Son muchos los capítulos que se han contado sobre la historia de un joven chico que ya a sus cinco años tenía clarísimo que quería jugar en el Real Betis Balompié y que su sueño era ser futbolista. No se puede decir que lo haya conseguido aún porque en el cruel y difícil mundo del fútbol lo que marca todo es la estabilidad y la capacidad para mantenerse en la élite, pero lo que sí ha hecho es algo quizá también bastante complicado: llegar, sobresalir por encima de los demás, demostrar su calidad y tener algún que otro padrino de niveles estratosféricos. Desde el grupo de comunicación del club verdiblanco le han realizado un pequeño reportaje en el que se repasa con algunas pinceladas su trayectoria, desde sus inicios con el apoyo de su familia y el importante papel de su padre a la hora de mantenerle los pies en el suelo hasta esa anécdota con Nabil Fekir y Manuel Pellegrini el día de su debut con la primera plantilla.

Y es que si alguien como Fekir, con todo lo que este nombre implica, le dice a Manuel Pellegrini que quiere saltar al terreno de juego junto a ti... Todo lo que no sea responder en el campo sería desperdiciar una oportunidad increíble. Así lo contaba: "Yo estoy en el vestuario y se acerca Pellegrini a mí, que estaba yo en ese momento al lado de Fekir y le pregunta a Nabil si quería que me sacase y le dijo Nabil que nos sacase a los dos juntos. Entonces en ese momento le dijo Pellegrini que confiaba en él y que nos iba a sacar a los dos juntos. Entonces yo cuando me manda a calentar, pensaba que era muy temprano todavía, al final acaba de empezar la segunda parte y en el minuto sesenta, sesenta y pico, cuando me llama, pues la verdad que en ese momento me acordé cuando iba camino a cambiarme la camiseta de toda mi familia".

Dani Pérez en la entrevista con los medios oficiales del Betis / Real Betis

Su abuelo, la motivación de todo

"Me acordé de mi abuelo sobre todo, que al final cuando entré dije sí, ya lo he conseguido", añadía el joven futbolista con un tono de satisfacción de aquel que se quitó un peso de encima después de mucho sufrimiento. El abuelo de Dani Pérez ha sido muy importante a lo largo de su vida. "Qué pena que no te podré ver ser futbolista", le dijo antes de fallecer a su nieto. Unas palabras así se quedan grabadas y se usan como la mayor motivación posible, como él mismo admitió.

"Mi abuelo era todo, cuando falleció me juró que iba a ser futbolista, que era algo que había luchado desde pequeño y yo siempre lo intento hacer por él. Tenía que luchar por mi sueño de ser futbolista del Real Betis Balompié. Era el que me llevaba a entrenar cuando mis padres no podían, era el que siempre me ha motivado desde el primer momento", comentaba sobre su abuelo con mucho cariño.

Su madre tuvo que dejar de trabajar

"Mis padres han sido todo. Me han llevado a entrenar, mi madre tuvo que dejar de trabajar porque mi abuelo falleció y tuvo que llevarme a los entrenamientos. Entonces, sin mis padres yo no hubiese seguido jugando al fútbol prácticamente porque mi madre tuvo que dejar el trabajo y si mi madre no hubiese dejado el trabajo yo no podría haber ido a entrenar al Betis", comentaba. Una historia de sacrificio muchas veces contada por aquellos que llegan a la élite, pero que no por eso deja de ser extraordinaria y digna de mención.

Y es que estos gestos que después quedan en el olvido para el resto de personas cuando un futbolista comienza a tener rendimiento élite y entrar en el círculo del mundo del fútbol, pero son los más importantes en muchas ocasiones en las carreras de los profesionales. Quizá, si la madre de Dani Pérez no hubiese tomado esa decisión, el chico no hubiese tenido la oportunidad de demostrar su valía y estar tan cerca, como está ahora, de ser jugador regularmente del conjunto bético.