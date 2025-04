Barcelona - Betis: Un reto mayúsculo

Sevilla/Viendo el momento que atraviesan el Barcelona y el Betis, el de esta noche en Montjuïc puede ser uno de los encuentros más atractivos de la Liga en esta recta final.

Una cita en la Ciudad Condal a la que llega el conjunto verdiblanco con la intención de conseguir la que sería su séptima victoria consecutiva en el campeonato, un reto mayúsculo para los de Heliópolis teniendo en cuenta la entidad del rival que tendrá delante, un conjunto azulgrana que entre todas las competiciones (Liga, Copa del Rey y Champions) suma 21 partidos seguidos sin conocer la derrota (18 triunfos y 3 empates), estando imbatido en lo que va de 2025.

Cierto es que las tres últimas visitas del equipo de Heliópolis a Barcelona se saldaron con goleadas encajadas: 4-0 en la campaña 2022-23, 5-0 el curso pasado y 5-1 en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey de este año. Pero ahora, las sensaciones que transmite el Betis de Pellegrini son extraordinarias y pese a la ausencia de Isco, los verdiblancos tienen argumentos suficientes para hacerle daño al equipo entrenado por Hansi Flick.

El Betis, con sus armas, debe salir sin complejos para acabar con la racha del Barça de 21 partidos in perder

Así, llega el turno para Giovani Lo Celso. El argentino, que sin el costasoleño jugará en su lugar natural, tiene una buena oportunidad para demostrar que sigue siendo un jugador muy importante en el Betis, arropado en las bandas por Jesús Rodríguez y Antony, y arriba, bien por el Cucho o por Bakambu. Mimbres, por tanto, para que el Betis le plante cara a un Barcelona que de la mano de Lamine Yamal, Lewandowski, Rapinha, Pedri y compañía forman un fantástico equipo capaz de generar un caudal ofensivo muy abundante ante el que la zaga bética, con el apoyo del doble pivote, tendrá que hacer un gran trabajo. Pero también es un equipo que concede siempre ocasiones a su rival por su forma y estilo de juego, ya que la línea defensiva, al intentar jugar el mayor tiempo posible en campo rival, la tiene muy adelantada y eso genera que haya espacio a su espalda, cosa que deberá aprovechar el Betis con sus hombres veloces y explosivos de ataque y la visión de juego de Lo Celso con sus balones al espacio.

Lo Celso entrena junto al resto de sus compañeros / Manu Colchón

El plan de juego del cuadro de La Palmera parece claro y en cuanto al once no hay que descartar que haya algún cambio más allá de la entrada del rosarino, pues llega la acumulación de partidos con la Conference League presente y es posible que aparezcan las rotaciones por parte de Manuel Pellegrini. En la portería estará Adrián con una defensa que podría estar compuesta por Sabaly en el lateral derecho, Ricardo Rodríguez en el izquierdo, mientras que Natan podría entrar acompañando a Bartra o Llorente. En la medular, Johnny parece fijo, pero no está nada claro su acompañante, con opciones para Altimira, Fornals y William Carvalho. De ahí hacia adelante si parece estar todo más que definido con los citados anteriormente Antony, Lo Celso, Jesús Rodríguez y el Cucho o Bakambu.

Los verdiblancos han de aprovechar su velocidad en ataque para generar peligro a la espalda de la zaga culé

Enfrente estará un Barcelona que afronta otro pulso en la pugna por la Liga con el Real Madrid. A menos de dos meses ya para que acabe la temporada, Hansi Flick ha dado permiso para soñar con los tres títulos. Diez años después del triplete que conquistó el equipo entrenado por Luis Enrique Martínez y liderado por Messi, Neymar y Luis Suárez, el técnico alemán ha creado un grupo repleto de jóvenes que no teme a nada. De hecho, el pasado miércoles, éstos mostraron su madurez al eliminar al Atlético en la Copa.

En el Metropolitano se vivió un partido duro en el que jugadores como Raphinha o Lamine Yamal acabaron algo tocados, mientras que Gavi no jugó al resentirse de unas molestias. Sin embargo, los tres están disponibles. Mientras, Ter Stegen, Marc Bernal, Marc Casadó y Dani Olmo son bajas por lesión. Así, y de cara al cargado calendario, Flick podría hacer alguna rotación en algún puesto para recibir a un Betis que tiene por delante un reto mayúsculo: dar el zarpazo en la montaña de Montjuïc.