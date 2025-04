Betis: La velocidad, antídoto contra el Barcelona

Sevilla/El Betis se medirá este sábado al que quizás sea en estos momentos el equipo más en forma de Europa, el Barcelona. El conjunto de Hansi Flick es una máquina engrasada casi perfecta con Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha, entre otros fantásticos futbolistas, pero también tiene puntos débiles que los verdiblancos pueden aprovechar.

Especialmente, uno: los espacios a la espalda de una zaga –particularmente de los laterales– muy adelantada que siempre aplica al límite el fuera de juego. Por eso, los barcelonistas siempre durante sus partidos, y a pesar de la gran pegada que tienen, suelen conceder bastantes ocasiones a sus rivales y ahí, el cuadro de Pellegrini cuenta con futbolistas para hacer mucho daño al espacio, como son Antony y Jesús Rodríguez en las bandas y el Cucho o Bakambu en la punta del ataque.

El Barça está invicto en este 2025: suma 21 encuentros seguidos sin perder entre todas las competiciones

El salto que ha dado el Betis se debe en buena medida al magnífico mercado de invierno realizado por la dirección deportiva. La llegada de Antony, la confianza en la cantera, con la irrupción de Jesús Rodríguez, y la firme apuesta por el Cucho, y siempre con Isco a lo mandos, han elevado el nivel de los verdiblancos en ataque de forma considerable y en Montjuïc intentará Pellegrini usar esos mimbres para percutir en la defensa de un Barça que, a pesar de tener la línea de atrás casi en el centro del campo, sólo ha recibido en la Liga 28 goles, siendo el tercer equipo de Primera División que menos tantos ha encajado, por detrás del Atlético (23) y del Athletic (24). Un Barcelona que demuestra ser un equipo equilibrado y que en lo que va de 2025 todavía no ha conocido la derrota. De hecho, entre todas las competiciones (Liga, Champions y Copa del Rey) suma 21 encuentros consecutivos sin perder, con un balance de 18 triunfos y tres empates.

Antony y Jesús Rodríguez, en una sesión de trabajo en la ciudad deportiva. / José Manuel Vidal / Efe

Unos guarismos extraordinarios, pero el Barcelona tendrá enfrente a un Betis que también llega a esta cita en un excelente momento, después de sumar seis triunfos consecutivos. Y a eso se aferra, por ejemplo, el Cucho, que lleva dos encuentros consecutivos marcando goles que valen puntos (en Butarque y en el derbi) y desea seguir con esta buena línea en la Ciudad Condal. "Nunca sabes cuándo es un buen momento para jugar contra estos equipos. No importa que haya jugado el miércoles. Tienen una plantilla completa para poner varios equipos. Creo que en forma es el mejor ahora mismo. Pero nosotros estamos también muy bien. El fútbol son once contra once y vamos a ir a ganar. Es la mentalidad que tenemos. Queda lo más importante, tenemos que seguir igual, no vale de nada hacer lo que hemos hecho y ahora bajar el ritmo. Hay margen de mejora también. Lo sabemos, estamos enfocados en terminar de la mejor manera consiguiendo todos los objetivos que tenemos", manifestó ayer el delantero cafetero en una entrevista en Deportes Cope Sevilla.

El Betis debe aprovechar la siempre muy adelantada defensa culé para hacer daño a su espalda

El colombiano también se refirió a la buena conexión que tiene con sus compañeros de ataque. "Sabemos lo que queremos hacer. Compartir con jugadores de calidad, a veces no tienes ni siquiera que hablar. Cuando uno hace un detalle de calidad, el otro está preparado", dijo al respecto para poner también en valor la competencia sana que tiene en su puesto con Bakambu: "La competencia te hace mejorar cada día. Hablando de mi posición, Bakambu está jugando bien y está marcando goles. Yo estoy jugando en la Liga y él en la Conference. Los dos queremos estar y seguir jugando y eso es bueno. Ese nivel de exigencia nos hace mejorar".

Precisamente, tanto el Cucho, o bien Bakambu, Jesús Rodríguez y Antony pueden verse beneficiados en este partido por la presencia en el once inicial de Giovani Lo Celso, cuya calidad le permitirá siempre realizar buenos pases al espacio para aprovechar la rapidez de sus compañeros. La velocidad, como antídoto del Betis contra el Barcelona.