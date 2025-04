Pellegrini: "No nos conformamos con el derbi, buscamos objetivos mayores"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una muy interesante rueda de prensa en la previa del encuentro de este sábado ante el Barcelona, tratando diferentes cuestiones.

Partido ante el Barcelona

"Lo analizo como un partido muy difícil. El Barcelona está a un buen nivel, pero todos los partidos son distintos. Vamos con el convencimiento de hacer un buen encuentro y poder puntuar. Queremos que se vea el Betis que tratamos de ver todos los fines de semana. Con consideraciones por el rival, pero no vamos a cambiar todo lo que hacemos por jugar de visita con el líder".

Estado de Marc Roca y Abde

"Marc Roca está empezando a trabajar en el campo, no creo que logre estar para la próxima semana, siente aún alguna molestia. Abde tuvo un esguince de tobillo en el periodo de selección. A ver el lunes cómo está y si puede llegar al jueves".

Buen ambiente en la plantilla

"Al equipo lo veo muy bien, con un resultado positivo siempre es más fácil estar contento. Cuando se perdieron partidos, este grupo siempre fue fuerte en base al convencimiento y al trabajo que hacía. Los veo con ambición, no conformarse con ganar un derbi. Eran tres puntos para seguir aspirando a cosas importantes. Los jugadores están contentos y alegres, pero con mucha ambición para buscar objetivos mayores".

Isco

"Cumple cinco amarillas. Venía de una carga de partidos alta y con molestias. Esta semana ha trabajado con los fisios. Un jugador como Isco siempre va a ser falta, pero siempre he dicho que hay un plantel que es el encargado de sacar la temporada adelante. No está Isco y otro compañero intentará suplirlo. Me alegro mucho de haber sido partícipe de la carrera de Isco. Y ahora haber podido recuperarlo para el Betis. Pero lo que ha hecho Isco en su carrera no está centrado en estas dos veces que trabajamos juntos. Estuvo ocho años en el Madrid y lo ganó todo. Hoy Isco es más maduro, capitán y me alegro por él".

Parar a Lamine Yamal

"Me parece que Yamal marca diferencias. Es joven y maduro para la edad que tiene. Siempre hay que intentar buscar la manera de amortiguar la importancia que tiene en su equipo. Intentaremos ser el mismo Betis de siempre, pero con consideraciones".

Inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor

"No es un tema que me corresponda, es algo directivo. Ya sabrán ellos las razones".

Candidato a la selección de Brasil

"Es una pregunta que me han hecho en otras ocasiones. Yo tengo contrato con el Betis un año más y me gusta cumplir los contratos. Me queda un año más y esperamos cumplirlo, y ojala siguiendo creciendo con el Betis".

¿Renovar?

"Hoy día no es un tema prioritario. El futuro se va dando solo y viendo distintas alternativas y razonamientos de ambas partes".

Antony

"Ojalá se pudiera mantener en el plantel, se ha acoplado bien al juego colectivo del equipo. Ahora, el plantel y el cuerpo técnico están centrados en los tres puntos siguientes. Cambiaría la situación económica del club entrando en Champions y logrando otras competiciones que estamos jugando. Luego se vería el plantel para la próxima temporada".

El Barcelona, ¿mejor equipo del mundo?

"Así lo está demostrando su juego y sus puntos, en la Copa del Rey, la Champions y la Liga. Pero allá fue el Leganés y Las Palmas y sacaron puntos. No hay que entrar acomplejados. Todos los partidos son distintos".

Ganar el derbi

"Lo que se sintió fue el producto de lo que dejó la gente en las calles y en el estadio. Fue bastante anormal entrenar con 30 mil personas y el domingo más de 57.000 en el estadio. Fue una fiesta que se vivió pocas veces en el fútbol. Muy contento por eso".