Urbanismo frena la recalificación del San Francisco de Paula

Frenazo a la recalificación. Tras analizar el estudio de ordenación presentado por el Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula para cambiar la calificación actual de Dotacional Educativo a Centro Histórico, lo que permitiría nuevos usos como los de vivienda, hotelero, oficinas y comercio, la Gerencia de Urbanismo concluye que la propuesta no justifica el interés general, incumple la normativa urbanística y no puede mantener la edificabilidad actual. Por todo ello, solicita al centro educativo que presente un nuevo estudio que responda a las consideraciones expuestas en el informe.

El Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico sostiene que el estudio de ordenación no cumple los requisitos legales exigidos para una actuación de mejora urbana establecidos en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). Además, los técnicos subrayan la existencia de contradicciones internas en la documentación urbanística vigente, ya que mientras los planos del Plan Especial asignan distintos niveles de protección a los edificios, la ficha de catálogo los engloba bajo un mismo grado de protección parcial. Esta circunstancia obliga, según Urbanismo, a una subsanación previa antes de cualquier modificación de planeamiento.

18-11 Parcela San Francisco de Paula / Dpto de infografía. Fuente: elaboración propia

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la valoración negativa de la justificación de la mejora urbana alegada por la dirección del centro enclavado en dos céntricas parcelas de los números 7 y 9 de la calle Santa Ángela de la Cruz y con una superficie de 2.241 metros cuadrados.

El estudio de ordenación defendía el cambio de uso basándose en argumentos como la peatonalización del centro histórico, los problemas de movilidad asociados al uso educativo, la transformación funcional del Casco Antiguo o la necesidad de incrementar la vivienda residencial en la zona. Sin embargo, Urbanismo considera que estas afirmaciones no están respaldadas por datos objetivos suficientes, ni demuestran que la operación responda al interés general o suponga una mejora real para la ciudad y la población. El informe es claro al señalar que no se acredita el cumplimiento del artículo 27 de la Lista, requisito imprescindible para este tipo de actuaciones. Asimismo, se indica que la propuesta no se alinea con los principios rectores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), “que establecen la función social del suelo y la necesidad de equilibrar los usos urbanos en el centro histórico”.

Solicita un nuevo estudio que responda “a las consideraciones expuestas”

Otro de los puntos clave del informe es el rechazo explícito a la pretensión de consolidar la edificabilidad existente tras el cambio de uso. Los técnicos recuerdan que las parcelas destinadas a equipamientos disfrutan de condiciones edificatorias más favorables precisamente por su función social, condiciones que no pueden mantenerse cuando se solicita un cambio a uso residencial. Según el documento al que tuvo acceso este periódico, las edificaciones actuales superan la edificabilidad permitida incluso para equipamientos y se encuentran en situación de fuera de ordenación. En consecuencia, si se modificara la calificación urbanística, los inmuebles deberían adaptarse a las condiciones propias del Centro Histórico, lo que implica una reducción de alturas y volumen construido. En este sentido, Urbanismo considera inadmisible una edificación de cuatro plantas más ático en la parcela del número 9, y exige que cualquier nueva ordenación tome como referencia las alturas del entorno y las determinaciones del Plan Especial de Protección.

El informe también cuestiona la propuesta relativa a las cesiones obligatorias derivadas del incremento de aprovechamiento urbanístico. Aunque el Estudio plantea sustituir parte de estas cesiones por su equivalente económico, Urbanismo aclara que dicha posibilidad requiere informes específicos y que, en cualquier caso, las reservas de suelo deben calcularse en función del uso residencial propuesto, con independencia del uso final que se implante.

Considera inadmisible un edificio de cinco plantas en el número 9 de Santa Ángela de la Cruz

Como conclusión, el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico determina que el estudio de ordenación presentado no puede continuar su tramitación en las condiciones actuales y exige la elaboración de uno nuevo que justifique de forma objetiva el interés general de la actuación; se adapte plenamente a la normativa del centro histórico; y corrija las inconsistencias patrimoniales y urbanísticas detectadas. Hasta que no se presente este nuevo documento, Urbanismo no iniciará la consulta sobre la Evaluación Ambiental Estratégica, lo que supone un freno claro a la operación urbanística planteada.

El Colegio Internacional de Sevilla San Francisco de Paula saldrá del Casco Antiguo, como pronto, en el verano de 2028. Esta es de unas de las novedades que pudieron conocer a finales de noviembre los padres de los alumnos que asistieron a la reunión informativa que organizó la dirección del centro educativo, que espera tener comprada la parcela para la nueva ubicación en el primer trimestre de este año.

El centro espera tener comprada la parcela para la nueva ubicación antes de abril

El colegio privado inició a finales de julio de 2025 los trámites para el cambio de calificación urbanística de sus actuales instalaciones. Esta gestión, impulsada por la propia institución educativa, busca promover el futuro traslado del centro a unas nuevas dependencias ubicadas fuera del casco histórico con el objetivo de ofrecer mayor accesibilidad y equipamientos más avanzados. El centro educativo se encuentra actualmente inmerso en el análisis de diversas alternativas que garanticen condiciones óptimas en aspectos clave como las comunicaciones, el equipamiento, la tecnología, la sostenibilidad y la amplitud. “Todo ello, sin perder de vista las señas de identidad que han caracterizado su proyecto durante más de 140 años, manteniendo su compromiso con la innovación metodológica, la apertura al mundo y el desarrollo integral de sus alumnos”.

La institución resalta que el proyecto se realizará “desde Sevilla, con nuestros principios educativos y continuando una tradición de progreso”, y no mediante una venta a fondos extranjeros, una opción que consideran “indeseable”, sino a través de la Fundación Goñi y Rey. Además del uso pormenorizado de vivienda en sus dos categorías, plurifamiliar y unifamiliar, la ordenación Centro Histórico permite talleres artesanales, almacenamiento, taller doméstico, servicios avanzados, comercio, oficinas, hotelero, recreativo y espectáculos públicos, agrupaciones terciarias, aparcamiento, equipamiento y servicios públicos salvo instalaciones deportivas singulares y grandes centros hospitalarios, espacios libres, viario y transportes e infraestructuras básicas.