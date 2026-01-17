We Love Flamenco 2026: Colores intensos y diseños estampados en el tercer día de desfiles

Casi en el ecuador de We Love Flamenco, las tendencias que dominarán ferias y romerías empiezan a evidenciarse. La flamenca tradicional se impone a la más vanguardista y las tonalidades más vitalistas conviven con tonos más apagados, como los marrones, verdes y ocres. En los desfiles de esta tercera jornada, estas claves se hicieron más que palpables en las propuestas que se vieron sobre la pasarela.

Rocío Olmedo dejó claro que la flamenca desenfada es divertida y natural, Notelodigo volvió a demostrar que sus clásicos siempre funcionan y Paco Prieto que los estampados bien entendidos pueden ser la alternativa perfecta al lunar. La reinterpretación dosmilera llegó con las flamencas de Lola Azahares, mientras que la más voluminosa lo hizo con Pablo Retamero y Juanjo Bernal. Por su parte, IVán Campaña se inspiró en el lujo árabe para sus looks de inspiración.

La flamenca dosmilera de Lola Azahares

Un regreso a finales de la primera década de los 2000, así es la colección de Lola Azahares y no sólo por sus diseños. Acompañada de un hilo musical que traslada a aquellos felices años, la colección de Lola Azahares se plantea como un punto de inflexión en la flamenca más convecional, de ahí que lleve por nombre Oveja negra.

Tonalidades saturadas, destacando el combo de verde y fucsia o el de teja y azul klein, escotes maximalistas en la espalda, flecos incorporados y algún fajín, son los puntales sobre los que la diseñadora cimenta la colección. Destacan los tejidos satinados, los mixes de estampados y los talles ajustados. Rescata de los 2000 el gusto por ajustar la cintura con los detalles, que en esta colección se aprecia con la incorporación de tejidos diferentes y en cortes estratégicos en esa zona.

El sello de Paco Prieto, los estampados

Sevilla de seda y de seda son sus trajes de flamenca. Paco Prieto lleva a la pasarela una colección en la que destacan las propuestas en seda, sobre todo, las de grandes estampados de flores. Flamenca muy elegante, la de Paco Prieto se mueve en una estética que evoca a los años 50, pero para la que los estampados setenteros también cobran importancia. En los diseños estampados demuestra su maestría al encajar el print de cada pieza como si no tuviera cortes.

Para algo es el sello de la firma. Los cortes a la cadera son los que definen a su flamenca, que presume de faldas evasé con algunos volantes. Los escotes de pico discretos favorecen mucho a su flamenca, para la que también hay mangas de farol, al codo, a la sisa con volantitos y ablusonadas.

Mangas de farol, grandes y pequeñas, como de estampados, tejidos bordados, cortes a la cadera de los que salen faldas abiertas

Líneas clásicas y mucho color en Notelodigo

La firma se mueve en los clásicos y esa es la clave de su éxito. En Solera lo demuestra apostando por trajes de flamenca con el corte a la cadera y ceñidos al talle en los que sólo hay lugar para la manga al codo. No falta la explosión de color, tanto en diseños de lunares como en propuestas lisas. A la nota de color también le añade el clásico binomio blanco y negro, que comienza con propuestas en negro y lunares y temina con blancos perforados y en batista.

En esta ocasión, la diseñadora incorpora elementos como los encajes en los volantes y algunos detalles en pasacientas. Novedad también, los lunares geométricos a contraste en diseños de gasa. Las faldas con volantes pequeños, incporporando la asimetría en allgunas propuestas. Los mantoncillos, colocados de lado, dibujan a una flamenca relajada y desenfadada.

Las flamencas con más rollazo, las de Rocío Olmedo

Nunca decepciona. Si sus diseños son un chute de energía en clave de color, la puesta en escena, divertida y desenfada, es el remate perfecto a sus colecciones. En la pasada edición, sus flamenca caberteras pusieron la nota divertida y parisina de la tarde. En esta edición, sus flamencas ochenteras, con el pelo cardado e invadidas del espíritu de la Movida, muestran diseños con el talle a la cadera y más elevado.

Las faldas juegan con las asimetrías y los volantes nacen en cascada desde la cadera. Destacan las propuestas vaporosas y con mucho movimiento y en la que los volantes pequeñitos son un plus. La gama cromática se mueve entre los rojos, magentas, malvas y azules, pero también hay lugar para los verdes y ocres, que siguen destacando en la pasarela, y el binomio blanco y negro. Los mantoncillos ladeados refuerzan la idea de flamenca desenfadada y que se sale estructuras rígidas.

La inspiración arabesca de Iván Campaña

El diseñador pone el punto diferente sobre la pasarela con sus looks de inspiración, aunque en esta ocasión porpone un traje de flamenca negro con bordados en crudo y grandes volúmenes. Inspirado por el lujo árabe, Iván Campaña lleva a la pasarela looks que se mueven entre los dorados y cobrizos en una primera parte más ostentosa. Destacan los conjuntos dos piezas, con detalles en pailletes dorados, aplicaciones y flecos metalizados.

La vaporosidad de pantalones y blusas aporta movimiento a piezas más rígidas, como pantalones y chaquetillas. La colección se convierte a los rojos en propuestas en gasa con mucho movimiento y caída para terminar con el binomio blanco y negro en looks llenos de transparencias e incrustaciones. Los tonos arena, combinados con blanco son un punto de inflexión en la colección, con piezas en las que las plumas aprtan un toque muy elegante.

La flamenca heterogénea Pablo Retamero & Juanjo Bernal

Encargados de cerrar la jornada, Pablo Retamero & Juanjo Bernal proponen en Triniá una flamenca ecléctica con volúmenes margados, pero no demasiado maximalistas. Abren la colección con un bloque de marrones, que luego se transforman en propuestas más coloristas, destacando los estampados de lunares disminuidos en tonos asalmonados.

Además de los lunares, los estampados de grandes flores también están presentes en una colección en la que hay espacio para todas las flamencas. Ajustados al talle, los diseños de este dúo también se llenan de movimiento en las propuestas en tonos azules y morados, combinados con lunares lunares pequeños. Destacan los mantoncillos incorporados al traje de flamenca y los diseños en blanco y negro con lunares combinados.

