El desfile de Ivan Campaña en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Es la apuesta más alta costura de la pasarela y, en esta ocasión, además, su colección se convierte en una apuesta por el lujo más exclusivo. En Oasis, el diseñador reinterpreta el lujo y la opulencia árabes desde una visión contemporánea. Texturas muy sutiles, siluetas ceñidas y estilizadas, piezas sensuales y elegantes y detalles en oro y cristales destacan en una colección que busca resaltar la figura femenina.