We Love Flamenco 2026: Todas las fotos de todos los desfiles, día a día

La pasarela We Love Flamenco es la encargada de inagurar la temporada flamenca. A través de más de una treintena de firmas y diseñadores, sobre la pasarela pueden verse las tendencias en moda flamenca que luego veremos en ferias y romerías este 2026. En esta página, puedes encontrar todas las fotos de los desfiles, ordenadas por día y diseñador para que no te pierdas nada de la moda flamenca más actual y más de vanguardia.

Desfiles de We Love Flamenco 2026 del miércoles de enero

El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Vázquez Osuna

El pistoletazo de salida lo vuelve a dar el diseñador José Hidalgo, con su colección Agua, y el broche de oro a la jornada inaugural lo pone el desfile solidario de la Hermandad del Rocío de Triana. Sobre la pasarela también se han visto las propuestas de la diseñadora Luisa Pérez Riu y las de Foronda, que ha vuelto ha reivindicar el uso del mantón de Manila como complemento perfecto, no sólo para la Feria de Abril, sino para las invitadas más elegantes.