El desfile de Rafael Leveque en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El diseñador presenta en Almargen a una flamenca de corte clásico y aire festivo que se gusta en los tejidos vaporosos. Los estampados, de creación propia, son un sello de identidad de Leveque que, para esta colección juega con los claveles y los degradados.
1/55El desfile de Rafael Leveque en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
