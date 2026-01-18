EL PALQUILLO
Estos son los cambios en la Semana Santa de Sevilla de 2026
El desfile de Javier García en We Love Flamenco 2026. / Ismael Rubio

El desfile de Javier García en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El diseñador desfila por primera vez en la pasarela We Love Flamenco

El diseñador llega a We Love Flamenco con Amor, una colección rica en tejidos y en la que destacan las combinaciones y fusiones de tejidos. En sus propuestas, García busca dibujar una flamenca muy femenina y que se mueve entre tonalidades elegantes y fusiones cromáticas.

1/53 El desfile de Javier García en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio
