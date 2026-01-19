Liga
El desfile de Rocío Olmedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile de Rocío Olmedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile infantil de Rocío Olmedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El color lo pone Rocío Olmedo, que también juega con las siluetas más fluidas y los talles elevados

Salva Castizo

19 de enero 2026 - 22:01

La diseñadora propone para las más pequeás diseños cómodos y llenos de color. Faldas en evesaé, mangas a la sisa con volantitos y mucho movimiento para las más pequeñas de la casa.

El desfile de Rocío Olmedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
1/37 El desfile de Rocío Olmedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
