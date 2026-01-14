El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Foronda plantea una colección a través de un recorrido que parte de las creaciones más antiguas de la firma. Las fiestas de la primavera sevillana son el eje vertebrador sobre el que dar protagonismo a una pieza clásica que cada vez tiene mayor protagonismo. Mantoncillos, mantones y complementos bordados conviven con otro gran clásico, la mantilla. Para esta colección, la firma cuenta con los diseños de Nieves Jimeno Bernal, Pablo Rodríguez y Esther Pinelo. Apuesta fuerte de la firma, la de reivindicar el mantón como complemento perfecto par los looks de invitada más elegantes.
1/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
2/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
3/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
4/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
5/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
6/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
7/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
8/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
9/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
10/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
11/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
12/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
13/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
14/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
15/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
16/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
17/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
18/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
19/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
20/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
21/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
22/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
23/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
24/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
25/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
26/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
27/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
28/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
29/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
30/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
31/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
32/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
33/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
34/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
35/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
36/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
37/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
38/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
39/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
40/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
41/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
42/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
43/43El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna