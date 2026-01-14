El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Foronda plantea una colección a través de un recorrido que parte de las creaciones más antiguas de la firma. Las fiestas de la primavera sevillana son el eje vertebrador sobre el que dar protagonismo a una pieza clásica que cada vez tiene mayor protagonismo. Mantoncillos, mantones y complementos bordados conviven con otro gran clásico, la mantilla. Para esta colección, la firma cuenta con los diseños de Nieves Jimeno Bernal, Pablo Rodríguez y Esther Pinelo. Apuesta fuerte de la firma, la de reivindicar el mantón como complemento perfecto par los looks de invitada más elegantes.