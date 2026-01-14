FÚTBOL
Betis-Elche de Copa del Rey, en directo
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna

El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La histórica casa de mantones lleva a la pasarela una colección versátil para ir de flamenca o como invitada y, además, propone looks de mantilla

Toda la programación de We Love Flamenco 2026

Foronda plantea una colección a través de un recorrido que parte de las creaciones más antiguas de la firma. Las fiestas de la primavera sevillana son el eje vertebrador sobre el que dar protagonismo a una pieza clásica que cada vez tiene mayor protagonismo. Mantoncillos, mantones y complementos bordados conviven con otro gran clásico, la mantilla. Para esta colección, la firma cuenta con los diseños de Nieves Jimeno Bernal, Pablo Rodríguez y Esther Pinelo. Apuesta fuerte de la firma, la de reivindicar el mantón como complemento perfecto par los looks de invitada más elegantes.

El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
1/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
2/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
3/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
4/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
5/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
6/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
7/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
8/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
9/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
10/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
11/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
12/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
13/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
14/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
15/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
16/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
17/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
18/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
19/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
20/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
21/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
22/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
23/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
24/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
25/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
26/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
27/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
28/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
29/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
30/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
31/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
32/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
33/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
34/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
35/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
36/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
37/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
38/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
39/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
40/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
41/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
42/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna
El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
43/43 El desfile de Foronda en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Juan Carlos Vázquez Osuna

También te puede interesar

Lo último

stats