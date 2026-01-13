We Love Flamenco 2026: Horarios, programación y todos los diseñadores que participan en la pasarela
La pasarela de moda flamenca da el pistoletazo de salida a la temporada de lunares y volantes y esta es toda la información que debes tener controlada
Aunque la sevillana diga que hay un aire diferente al llegar el mes de abril, los amantes de la moda flamenca saben que, en realidad, es en enero. Primer mes del año, enero es el encargado de dar el pistoletazo de salida a la temporada flamenca. Como es habitual, la pasarela que marca el inicio de la temporada flamenca vuelve a ser We Love Flamenco, que este 2026 celebra su XIV edición. Del 14 al 21 de enero, el Hotel Alfonso XIII vuelve a tomar el cariz de salón pairsino de moda y se convierte en el escenacio donde más de una treintena de diseñadores muestras sus propuestas en moda flamenca.
De nuevo, veremos sobre la pasarela diseños de firmas consagradas, como AJL Pepe Jiménez, Carmen Acedo, Flamenca Pol Núñez o Foronda, y nombres de alto nivel, como José Hidalgo, Iván Campaña, Carlos Retamero o Juanjo Bernal. Además, la pasarela vuelve a ser escaparte para los jóvenes talentos, con el desfile de los alumnos de la la Cátedra Internacional de Moda Flamenca de la Escuela Superior de Diseño Sevilla de Moda ESSDM, y de creadores emergentes. El lado solidario sigue estando muy presente, con varios desfiles solidarios y todo un clásico: el desfile de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer.
Además de darte a conocer el horario, la programación y todos los diseñadores que participan en We Love Flamenco 2026, desde Wappíssima te ofrecemos información detalla de cada desfile, con galerías de fotos de cada diseñador, crónica diaria y cobertura en redes sociales a través del perfil @wappissima_. Si eres amante de la moda flamenca, ¡no te pierdas ni un detalle!
Programación de We Love Flamenco 2026 del miércoles 14 de enero
- 18:00 José Hidalgo
- 19:00 Luisa Pérez Riu
- 20:00 Juan Foronda
- 21:00 Rocío de Triana
Programación de We Love Flamenco 2026 del jueves 15 de enero
- 17:00 Diputación de Sevilla
- 18:00 Rocío de Sevilla
- 19:00 Angela & Adela
- 20:00 Delia Núñez Flamenca Pol Núñez
- 21:00 Alberto Mattey
Programación de We Love Flamenco 2026 del viernes 16 de enero
- 17:00 Lola Azahares
- 18:00 Paco Prieto
- 19:00 Notelodigo
- 20:00 Rocío Olmedo
- 21:00 Iván Campaña
- 22:00 Pablo Retamero & Juanjo Bernal
Programación de We Love Flamenco 2026 del sábado 17 de enero
- 16:00 Carmen Acedo
- 17:00 AJL Pepe Jiménez
- 18:00 Mónica Méndez
- 19:00 Santana Diseños
- 20:00 Javier García
- 21:00 Ismael Domínguez
Programación de We Love Flamenco 2026 del domingo 18 de enero
- 16:00 Alejandro Santizo
- 17:00 José Galvañ
- 18:00 Rafael Leveque
- 19:00 Alicia Suárez
- 20:00 José Paco Couture
- 21:00 José Manuel Valencia
Programación de We Love Flamenco 2026 del lunes 19 de enero
- 18:00 Chimpumpum
- 19:00 Errepé
- 20:00 Desfile benéfico infantil
- 21:00 Desfile Fundación Sandra Ibarra
Programación de We Love Flamenco 2026 del martes 20 de enero
- 18:00 Notelodigo infantil
- 19:00 Desfile Cátedra Flamenca
- 20:00 MCV Flamencas / Lorena Reyes Atelier
- 21:00 Sueños de Abril
Programación de We Love Flamenco 2026 del miércoles 21 de enero
- 18:00 Flamenco a la mexicana / Lucía Márquez
- 19:00 MColmenero & Luque / Sissú
- 20:00 La Parrala
- 21:00 Arcos
