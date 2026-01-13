We Love Flamenco 2026: Horarios, programación y todos los diseñadores que participan en la pasarela

Aunque la sevillana diga que hay un aire diferente al llegar el mes de abril, los amantes de la moda flamenca saben que, en realidad, es en enero. Primer mes del año, enero es el encargado de dar el pistoletazo de salida a la temporada flamenca. Como es habitual, la pasarela que marca el inicio de la temporada flamenca vuelve a ser We Love Flamenco, que este 2026 celebra su XIV edición. Del 14 al 21 de enero, el Hotel Alfonso XIII vuelve a tomar el cariz de salón pairsino de moda y se convierte en el escenacio donde más de una treintena de diseñadores muestras sus propuestas en moda flamenca.

De nuevo, veremos sobre la pasarela diseños de firmas consagradas, como AJL Pepe Jiménez, Carmen Acedo, Flamenca Pol Núñez o Foronda, y nombres de alto nivel, como José Hidalgo, Iván Campaña, Carlos Retamero o Juanjo Bernal. Además, la pasarela vuelve a ser escaparte para los jóvenes talentos, con el desfile de los alumnos de la la Cátedra Internacional de Moda Flamenca de la Escuela Superior de Diseño Sevilla de Moda ESSDM, y de creadores emergentes. El lado solidario sigue estando muy presente, con varios desfiles solidarios y todo un clásico: el desfile de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer.

Además de darte a conocer el horario, la programación y todos los diseñadores que participan en We Love Flamenco 2026, desde Wappíssima te ofrecemos información detalla de cada desfile, con galerías de fotos de cada diseñador, crónica diaria y cobertura en redes sociales a través del perfil @wappissima_. Si eres amante de la moda flamenca, ¡no te pierdas ni un detalle!

Programación de We Love Flamenco 2026 del miércoles 14 de enero

18:00 José Hidalgo

19:00 Luisa Pérez Riu

20:00 Juan Foronda

21:00 Rocío de Triana

Programación de We Love Flamenco 2026 del jueves 15 de enero

17:00 Diputación de Sevilla

18:00 Rocío de Sevilla

19:00 Angela & Adela

20:00 Delia Núñez Flamenca Pol Núñez

21:00 Alberto Mattey

Programación de We Love Flamenco 2026 del viernes 16 de enero

17:00 Lola Azahares

18:00 Paco Prieto

19:00 Notelodigo

20:00 Rocío Olmedo

21:00 Iván Campaña

22:00 Pablo Retamero & Juanjo Bernal

Programación de We Love Flamenco 2026 del sábado 17 de enero

16:00 Carmen Acedo

17:00 AJL Pepe Jiménez

18:00 Mónica Méndez

19:00 Santana Diseños

20:00 Javier García

21:00 Ismael Domínguez

Programación de We Love Flamenco 2026 del domingo 18 de enero

16:00 Alejandro Santizo

17:00 José Galvañ

18:00 Rafael Leveque

19:00 Alicia Suárez

20:00 José Paco Couture

21:00 José Manuel Valencia

Programación de We Love Flamenco 2026 del lunes 19 de enero

18:00 Chimpumpum

19:00 Errepé

20:00 Desfile benéfico infantil

21:00 Desfile Fundación Sandra Ibarra

Programación de We Love Flamenco 2026 del martes 20 de enero

18:00 Notelodigo infantil

19:00 Desfile Cátedra Flamenca

20:00 MCV Flamencas / Lorena Reyes Atelier

21:00 Sueños de Abril

Programación de We Love Flamenco 2026 del miércoles 21 de enero