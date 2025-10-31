We Love Flamenco 2026 se presenta con un desfile icónico en la Fundación Cajasol

Empieza la cuenta atrás para la temporada de volantes y lunares. Con la presentación de la nueva edición de We Love Flamenco, que se celebra del 14 al 21 de enero de 2026 en el Hotel Alfonso XIII, la pasarela de moda flamenca da el pistoletazo de salida a la temporada de moda flamenca.

Para dar a conocer todas las novedades, la primera pasarela de moda en el calendario andaluz, celebró un desfile icónico en la Fundación Cajasol con las propuestas de algunos de los diseñadores más emblemáticos de la pasarela.

Con el blanco, el negro y el rojo como hilo conductor, el desfile dio las primeras pinceladas de lo que serán las tendencias en moda flamenca la próxima temporada.

Alto patronaje, confección artesanal, diseños con volumen y propuestas con caída se dieron la mano para demorstrar que la tradición más arraigada siempre es la pareja perfecta de las propuestas más vanguardistas.

Un diseño de Carmen Acedo visto en la presentación de We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Muñoz

El sello de calidad para la moda flamenca

Entre los objetivos de la pasarela We Love Flamenco, destaca el de visibilizar y promover el posicionamiento de la moda y la artesanía textil andaluza como producto premium. Por eso, entre las novedades de este año está la creación de un sello de calidad certificada para distinguir los altos estándares de calidad, confección artesanal, sostenibilidad y origen de la alta moda andaluza.

Un diseño de Santana Diseños visto en la presentación de We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Muñoz

Como explicaron Javier Villa y Laura Sánchez, codirectores de We Love Flamenco, esta iniciativa independiente "permitirá a los consumidores tomar decisiones de compra informadas y acreditar a las marcas andaluzas que trabajan la confección textil con integridad y rigor en mercados nacionales e internacionales". El sello se regirá por unos criterios de artesanía y manufactura, producción en origen, calidad de los materiales, diseño y producción ética, y contará con el asesoramiento de un consejo regulador.

Un diseño de Rocío Olmedo visto en la presentación de We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Muñoz

Todos los diseñadores que participan en We Love Flamenco 2026

We Love Flamenco 2026 ratifica el formato de 8 días instaurado en 2025, durante los que se podrán conocer las colecciones de 33 diseñadores andaluces. Alrededor de 1200 diseños de nombres consagrados como AJL Pepe Jiménez, Carmen Acedo, Flamenca Pol Núñez o Foronda, y nombres de primera línea como José Hidalgo, Iván Campaña, Carlos Retamero y Juanjo Bernal o Israel Domínguez desfilarán de miércoles a domingo en horario de tarde.

Un diseño de Lucía Márquez visto en la presentación de We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Muñoz

Por su parte, VIVA by WLF se consolida como una plataforma para creadores emergentes y llevará a pasarela las propuestas de firmas de nueva constitución o en fase de consolidación empresarial. La vocación de descubrir y apoyar al talento joven volverá a ponerse de manifiesto, este año con la celebración del primer desfile de los alumnos de la la Cátedra Internacional de Moda Flamenca de la Escuela Superior de Diseño Sevilla de Moda ESSDM. La moda infantil también volverá a ser uno de los platos fuertes del evento.

Un diseño de Pol Núñez visto en la presentación de We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Muñoz

We Love Flamenco volverá a desplegar sus recursos a beneficio de diversas causas benéficas celebrando diversos desfiles colectivos con fines solidarios, entre los que destaca el ya clásico desfile de Las Fantásticas de la Fundación Sandra Ibarra. Protagonizado por mujeres en procesos oncológicos y supervivientes de cáncer que plantan cara a la enfermedad con flamencura, este desfile recaudará fondos que irán destinados a proyectos de prevención, sensibilización e investigación de la citada funcación.

Un diseño de Alicia Suárez visto en la presentación de We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Muñoz

El cartel de Carlos Buendía, una historia de amor por Andalucía

El cartel anunciador de We Love Flamenco 2026, obra de Carlos Buendía. / Juan Carlos Muñoz

El reconocido ilustrador Carlos Buendía, colaborador habitual de grandes firmas de moda y lifestyle, firma un año más el cartel de We Love Flamenco. En su edición número catorce, el cartel propone una historia de amor por Andalucía, personificada en la mujer tras la ventana a la que ronda un hombre ataviado de corto, con sombrero de ala ancha, pañuelo al cuello y mantón de manila. Inspirado por el grafismo publicitario y el estilo art decó de los carteles promocionales de la Feria de Abril de los años 30, el cartel vindica la dualidad tradición-modernidad de la moda andaluza, con un ojo en el legado y otro en el futuro, ha explicado Buendía.