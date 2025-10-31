La presentación de We Love Flamenco 2026, en imágenes

La temporada de pasarelas flamencas da el pistoletazo de salida con la presentación de la 14ª edición de We Love Flamenco, que celebró un desfile en la Fundación Cajasol para dar a conocer todas las novedades. Con un cartel que se propone como una historia de amor con Andalucía, obra del ilustrador Carlos Buendía, la nueva edición de We Love Flamenco se plantea como un salto de calidad en el que se busca poner en valor y reconocimiento la moda flamenca. Con el rojo, el negro y el blanco como hilo conductor, el desfile de presentación contó con la participación de una treintena de diseñadores, que dieron las primeras pinceladas de lo que serán las tendencias en moda flamenca para 2026.