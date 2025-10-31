COFRADÍAS
La presentación de We Love Flamenco 2026, en imágenes / Juan Carlos Muñoz

La pasarela presentó su 14ª edición con un desfile en la Fundación Cajasol en el que una treintena de diseñadores mostraron las primeras tendencias en moda flamenca para 2026

We Love Flamenco 2026 se presenta con un desfile icónico en la Fundación Cajasol

La temporada de pasarelas flamencas da el pistoletazo de salida con la presentación de la 14ª edición de We Love Flamenco, que celebró un desfile en la Fundación Cajasol para dar a conocer todas las novedades. Con un cartel que se propone como una historia de amor con Andalucía, obra del ilustrador Carlos Buendía, la nueva edición de We Love Flamenco se plantea como un salto de calidad en el que se busca poner en valor y reconocimiento la moda flamenca. Con el rojo, el negro y el blanco como hilo conductor, el desfile de presentación contó con la participación de una treintena de diseñadores, que dieron las primeras pinceladas de lo que serán las tendencias en moda flamenca para 2026.

1/32 Un diseño de José Manuel Valencia. / Juan Carlos Muñoz
2/32 Un diseño de Carmen Acedo. / Juan Carlos Muñoz
3/32 Un diseño de AJL Pepe Jiménez. / Juan Carlos Muñoz
4/32 Un diseño de Notelodigo. / Juan Carlos Muñoz
5/32 Un diseño de MCV Flamencas. / Juan Carlos Muñoz
6/32 Un diseño de La Parrala. / Juan Carlos Muñoz
7/32 Un diseño de Alberto Matey. / Juan Carlos Muñoz
8/32 Un diseño de Javier García. / Juan Carlos Muñoz
9/32 La presentación de We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Muñoz
10/32 Un diseño de Paco Prieto. / Juan Carlos Muñoz
11/32 Un diseño de Foronda. / Juan Carlos Muñoz
12/32 Un diseño de Rocío Olmedo. / Juan Carlos Muñoz
13/32 Un diseño de Sissú. / Juan Carlos Muñoz
14/32 Un diseño de Pol Núñez. / Juan Carlos Muñoz
15/32 Un diseño de Ángela y Adela. / Juan Carlos Muñoz
16/32 Un diseño de Santana Diseños. / Juan Carlos Muñoz
17/32 Un diseño de Mónica Méndez. / Juan Carlos Muñoz
18/32 Un diseño de Pablo Retamero y Juanjo Bernal. / Juan Carlos Muñoz
19/32 Un diseño de José Galvañ. / Juan Carlos Muñoz
20/32 Un diseño de Iván Campaña. / Juan Carlos Muñoz
21/32 Un diseño de Sueños de Abril. / Juan Carlos Muñoz
22/32 Un diseño de Arcos. / Juan Carlos Muñoz
23/32 Un diseño de Rafael Leveque. / Juan Carlos Muñoz
24/32 Un diseño de Lola Azahares. / Juan Carlos Muñoz
25/32 Un diseño de MColmenero & Luque. / Juan Carlos Muñoz
26/32 Un diseño de Lorena Reyes Atelier. / Juan Carlos Muñoz
27/32 Un diseño de Ismael Domínguez. / Juan Carlos Muñoz
28/32 Un diseño de José Paco Couture. / Juan Carlos Muñoz
29/32 Un diseño de Lucía Márquez. / Juan Carlos Muñoz
30/32 Un diseño de Alicia Suárez. / Juan Carlos Muñoz
31/32 Un diseño de José Hidalgo. / Juan Carlos Muñoz
32/32 La presentación de We Love Flamenco 2026. / Juan Carlos Muñoz

