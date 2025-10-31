La presentación de We Love Flamenco 2026, en imágenes

La temporada de pasarelas flamencas da el pistoletazo de salida con la presentación de la 14ª edición de We Love Flamenco, que celebró un desfile en la Fundación Cajasol para dar a conocer todas las novedades. Con un cartel que se propone como una historia de amor con Andalucía, obra del ilustrador Carlos Buendía, la nueva edición de We Love Flamenco se plantea como un salto de calidad en el que se busca poner en valor y reconocimiento la moda flamenca. Con el rojo, el negro y el blanco como hilo conductor, el desfile de presentación contó con la participación de una treintena de diseñadores, que dieron las primeras pinceladas de lo que serán las tendencias en moda flamenca para 2026.
1/32Un diseño de José Manuel Valencia./Juan Carlos Muñoz
2/32Un diseño de Carmen Acedo./Juan Carlos Muñoz
3/32Un diseño de AJL Pepe Jiménez./Juan Carlos Muñoz
4/32Un diseño de Notelodigo./Juan Carlos Muñoz
5/32Un diseño de MCV Flamencas./Juan Carlos Muñoz
6/32Un diseño de La Parrala./Juan Carlos Muñoz
7/32Un diseño de Alberto Matey./Juan Carlos Muñoz
8/32Un diseño de Javier García./Juan Carlos Muñoz
9/32La presentación de We Love Flamenco 2026./Juan Carlos Muñoz
10/32Un diseño de Paco Prieto./Juan Carlos Muñoz
11/32Un diseño de Foronda./Juan Carlos Muñoz
12/32Un diseño de Rocío Olmedo./Juan Carlos Muñoz
13/32Un diseño de Sissú./Juan Carlos Muñoz
14/32Un diseño de Pol Núñez./Juan Carlos Muñoz
15/32Un diseño de Ángela y Adela./Juan Carlos Muñoz
16/32Un diseño de Santana Diseños./Juan Carlos Muñoz
17/32Un diseño de Mónica Méndez./Juan Carlos Muñoz
18/32Un diseño de Pablo Retamero y Juanjo Bernal./Juan Carlos Muñoz
19/32Un diseño de José Galvañ./Juan Carlos Muñoz
20/32Un diseño de Iván Campaña./Juan Carlos Muñoz
21/32Un diseño de Sueños de Abril./Juan Carlos Muñoz
22/32Un diseño de Arcos./Juan Carlos Muñoz
23/32Un diseño de Rafael Leveque./Juan Carlos Muñoz
24/32Un diseño de Lola Azahares./Juan Carlos Muñoz
25/32Un diseño de MColmenero & Luque./Juan Carlos Muñoz
26/32Un diseño de Lorena Reyes Atelier./Juan Carlos Muñoz
27/32Un diseño de Ismael Domínguez./Juan Carlos Muñoz
28/32Un diseño de José Paco Couture./Juan Carlos Muñoz
29/32Un diseño de Lucía Márquez./Juan Carlos Muñoz
30/32Un diseño de Alicia Suárez./Juan Carlos Muñoz
31/32Un diseño de José Hidalgo./Juan Carlos Muñoz
32/32La presentación de We Love Flamenco 2026./Juan Carlos Muñoz