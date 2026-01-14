El desfile de la Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La solidaridad sigue siendo un motor importante para We Love Flamenco, que nació hace 14 años como una pasarela a beneficio de obras sociales. El cierre de la jornada inaugural ha estado protagonizado por un desfile colectivo con la colaboración de las firmas Carmen Acedo, Flamenca Pol Núñez, Lorena Reyes Atelier, Mónica Méndez, MCV Flamencas, Notelodigo y Rocío Olmedo.