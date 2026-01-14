El desfile de la Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La solidaridad sigue siendo un motor importante para We Love Flamenco, que nació hace 14 años como una pasarela a beneficio de obras sociales. El cierre de la jornada inaugural ha estado protagonizado por un desfile colectivo con la colaboración de las firmas Carmen Acedo, Flamenca Pol Núñez, Lorena Reyes Atelier, Mónica Méndez, MCV Flamencas, Notelodigo y Rocío Olmedo.
1/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
2/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
3/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
4/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
5/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
6/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
7/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
8/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
9/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
10/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
11/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
12/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
13/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
14/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
15/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
16/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
17/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
18/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
19/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
20/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
21/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
22/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
23/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
24/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
25/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
26/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
27/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
28/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
29/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
30/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
31/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
32/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
33/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
34/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
35/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
36/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
37/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
38/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
39/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
40/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
41/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
42/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
43/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
44/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
45/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
46/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
47/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
48/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
49/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna
50/50El desfile de La Hermandad del Rocío de Triana en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Juan Carlos Vázquez Osuna