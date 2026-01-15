El desfile de Hermandad del Rocio de Sevilla en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Con el desfile a beneficio de la Hermandad del Rocío de Sevilla We Love Flamenco colabora con la obra de acción social del colectivo. En el desfile se vieron propuestas romeras muy vaporosas y fluidas y en las que el color no ha faltado. A destacar, el calzado, unas originales alpargatas de esparto en tonos flúor de la firma Slow Love Shoes.