El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

Carmen Acedo también lleva sus flamencas canasteras a las más pequeñas y adaptas sus clásicas propuestas a la moda flamenca infantil. Talles elevados, mantoncillos cruzados, diseños en blanco, rojo y verde son algunas de las propuestas de la diseñadora trianera.
1/32El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos/Salva Castizo
