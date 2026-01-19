Liga
Sigue en directo el Elche-Sevilla FC
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

La diseñadora adapta sus clásicos trajes canasteros a las propuestas infantiles con siluetas cómodas y fluidas

We Love Flamenco 2026: Todas las fotos de todos los desfiles, día a día

Carmen Acedo también lleva sus flamencas canasteras a las más pequeñas y adaptas sus clásicas propuestas a la moda flamenca infantil. Talles elevados, mantoncillos cruzados, diseños en blanco, rojo y verde son algunas de las propuestas de la diseñadora trianera.

El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
1/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
2/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
3/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
4/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
5/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
6/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
7/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
8/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
9/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
10/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
11/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
12/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
13/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
14/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
15/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
16/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
17/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
18/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
19/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
20/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
21/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
22/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
23/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
24/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
25/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
26/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
27/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
28/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
29/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
30/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
31/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo
El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
32/32 El desfile infantil de Carmen Acedo en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Salva Castizo

También te puede interesar

Lo último

stats