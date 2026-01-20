El desfile de la Fundación Sandra Ibarra en We Love Flamenco 2026, todas las fotos
Mujeres supervivientes de cáncer y pacientes oncológicas se suben a la pasarela para visibilizar su realidad y necesidades y lanzar un mensaje de optimismo

20 de enero 2026 - 00:09

Las Fantásticas de la Fundación Sandra Ibarra, mujeres pacientes o supervivientes de cáncer participan en uno de los desfiles más esperados de We Love Flamenco 2026. 31 mujeres y sus historias de resiliencia se convierten en modelos por un día, luciendo con flamencura los diseños de grandes firmas de moda flamenca y contagiando al público que abarrota el Salón Real del hotel Alfonso XIII con su optimismo y fortaleza: “Un oasis de celebración de la vida”, en palabras de Sandra Ibarra, alma e impulsora de la Fundación, junto a la que We Love Flamenco organiza este desfile solidario desde hace 12 años.

