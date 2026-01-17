El desfile de Ismael Domínguez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El diseñador cierra los desfiles del cuarto día con Requiem, una colección en la que busca reflejar el espíritu más romántico. Domínguez propone a una flamenca de talles elevados y faldas voluminosas que se combinan con faldas con caída. Los escotes a la caja y las mangas al codo destacan en diseños que se mueven entre los tonos empolvados, negros y estampados en acuarela.