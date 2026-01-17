EL PALQUILLO
El desfile de Ismael Domínguez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos / Ismael Rubio

El desfile de Ismael Domínguez en We Love Flamenco 2026, todas las fotos

El diseñador propone una flamenca muy romántica y elegante con estampados de flores

17 de enero 2026 - 23:51

El diseñador cierra los desfiles del cuarto día con Requiem, una colección en la que busca reflejar el espíritu más romántico. Domínguez propone a una flamenca de talles elevados y faldas voluminosas que se combinan con faldas con caída. Los escotes a la caja y las mangas al codo destacan en diseños que se mueven entre los tonos empolvados, negros y estampados en acuarela.

